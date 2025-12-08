Παγκρήτιο αγροτικό συλλαλητήριο - Υπό κλοιό τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μπαίνουν στον «χορό» των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για τον υπό κατάρρευση πρωτογενή τομέα.

Σε Ηράκλειο και Χανιά στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας έχει αποφασιστεί κλείσιμο των αεροδρομίων, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι θα επιτραπεί, καθώς περιμετρικά των αερολιμένων έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Με ελληνικές σημαίες και πανό, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, παραγωγοί ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του. Το αεροδρόμιο όμως βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό ώστε να αποτραπεί ο αποκλεισμός του.

Κλούβες βρίσκονται τοποθετημένες στον δρόμο σε μία προσπάθεια να αποτραπεί η προσέγγιση, ενώ οι αγρότες από την πλευρά τους δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν στο αεροδρόμιο έστω και με τα πόδια, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι ήδη τεταμένη.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλούν επίσης για κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ ζητούν μεταξύ άλλων να αλλάξει ριζικά η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δραματική κατάσταση.

Στο Ηράκλειο δίνουν επίσης το παρών αγροτοκτηνοτρόφοι από Λασίθι, καθώς και από το Ρέθυμνο.

Στα Χανιά αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Σούδας ξεκίνησε, ενώ θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία έως το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και αποκλεισμός του σύμφωνα με την απόφασή τους.