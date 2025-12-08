Κρήτη: Ανατριχιαστικές οι μαρτυρίες για τη λέμβο με τους 17 νεκρούς μετανάστες

Ανείπωτη ναυτική τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νοτίως της Κρήτης, όταν 17 νεαροί μετανάστες βρέθηκαν νεκροί, ενώ δύο κατάφεραν να διασωθούν.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι λιμενικοί ήταν ιδιαίτερα σκληρές: οι 17 σοροί επέπλεαν μέσα στη μισοβυθισμένη λέμβο. Οι δύο διασωθέντες, ένας εκ των οποίων ανήλικος, βρέθηκαν σε κατάσταση οξείας σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης — υποσιτισμένοι, αφυδατωμένοι και παγωμένοι.

Οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου έδωσαν κατάθεση την Κυριακή. Στις καταθέσεις τους, περιέγραψαν τις δραματικές ημέρες κατά τις οποίες περιφέρονταν σε κατάσταση απόγνωσης. Οι μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των λιμενικών ότι στη μοιραία λέμβο επέβαιναν περισσότερα άτομα, τα οποία χάθηκαν στη θάλασσα.

Είναι ανατριχιαστικό ότι η βοήθεια έφτασε στους δύο διασωθέντες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν αφήσουν κι εκείνοι την τελευταία τους πνοή, έχοντας υποστεί μαρτυρικές συνθήκες. Ήταν παγωμένοι, χωρίς τροφή και νερό, και αναγκάστηκαν να «συνυπάρχουν» με τις 17 σορούς που ήταν στοιβαγμένες, βλέποντας τον έναν μετά τον άλλον να σβήνουν αβοήθητοι. Είχαν χάσει κάθε ελπίδα και ανέμεναν τον δικό τους θάνατο.

Το μοιραίο ταξίδι και η καταιγίδα

Οι λιμενικοί εκτιμούν ότι η μοιραία λέμβος ανήκε στην ομάδα των μικρών σκαφών που είχαν αναχωρήσει από τις ακτές της Λιβύης πριν την εκδήλωση της κακοκαιρίας «Byron». Οι μετανάστες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για ένα καλύτερο αύριο χωρίς κανένα σωστικό μέσο, χωρίς GPS, με μία μηχανή περιορισμένης ισχύος.

Όταν έπεσαν στην κακοκαιρία, έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν στη θάλασσα για μέρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στο νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των αδικοχαμένων μεταναστών, για τη μεταφορά των οποίων χρειάστηκε να επιστρατευτεί φορτηγό-ψυγείο.

