Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για το εδαφικό στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχουν αντικρουόμενα οράματα για το πώς θα πρέπει να επιλυθούν οι εδαφικές διαφωνίες ως μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Μιλώντας στο Bloomberg News, είπε ότι υπάρχουν «οράματα των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας» για το πώς να λυθεί αυτό, αλλά «δεν έχουμε ακόμη ενιαία άποψη για το Ντονμπάς».

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους, πάνω απ' όλα τις ΗΠΑ. «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ - και όλοι οι Ουκρανοί - θέλουμε να λάβουμε απάντηση: εάν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι συναντάται σήμερα (8/12) στο Λονδίνο με τον Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και τον Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έρχεται μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα χωρίς εμφανή πρόοδο εν μέσω εντατικής πίεσης από την Ουάσινγκτον για τερματισμό του πολέμου, αλλά με σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε και τους ηγέτες της ΕΕ, την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ανέφερε.

Διαβάστε επίσης