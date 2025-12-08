Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

Ο Ζελένσκι φθάνει σήμερα (8/12) στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες 

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Kιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Kιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με μια ειρηνευτική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ατελέσφορων διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι, ενώ οι επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία συνεχίζονται και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σχεδιάζουν την απάντησή τους στην συνεχιζόμενη πίεση των ΗΠΑ προς το Κίεβο να αποδεχθεί παραχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας θα συναντήσουν τον Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνιγκ Στριτ, καθώς θα επιδιώξουν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική επίθεση.

Η συνάντηση σημειώνεται μετά από τρεις ημέρες συνομιλιών στη Φλόριντα, όπου ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ζελένσκι πίεσε για αλλαγές σε ένα σχέδιο του Λευκού Οίκου που θεωρείτο ευρέως ότι θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι υπήρξε πρόοδος, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να επικρίνει τον Ζελένσκι την Κυριακή, λέγοντας ότι «δεν έχει διαβάσει» το προσχέδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση, η οποία είχε γίνει πριν από λίγες ώρες». «Ο λαός του το λατρεύει... [Η Ρωσία] θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη τη χώρα όταν το σκέφτεσαι, αλλά η Ρωσία, πιστεύω, είναι εντάξει με αυτό - αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στο τελευταίο προσχέδιο της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναθεωρήθηκε στο Μαϊάμι μετά από συνομιλίες με επικεφαλής τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή του Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, και τους στενούς βοηθούς του Τραμπ, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι είπε οτι θα ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις από τον Ούμεροφ είτε στο Λονδίνο είτε στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι «ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως» και όχι τηλεφωνικά. Οι συζητήσεις με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ήταν «εποικοδομητικές, αν και όχι εύκολες» πρόσθεσε. Στις συνομιλίες στο Λονδίνο θα συμμετάσχουν ο Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία κράτη του ΝΑΤΟ με τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς σε πραγματικούς όρους, με εξαίρεση τις ΗΠΑ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η συνάντηση θα «επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τα επόμενα βήματα», ενώ ο υπουργός Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου Πατ ΜακΦάντεν δήλωσε ότι θα διερευνηθούν τρόποι για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα είναι «σε θέση να αποφασίσει το δικό της μέλλον».

Είπε ότι χρειάζονται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, όχι ένας «άοπλος οργανισμός». Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν πρωτοστατούν στη συγκρότηση ενός λεγόμενου «συνασπισμού των πρόθυμων»- που αναφέρεται επίσης ως Πολυεθνική Δύναμη Ουκρανίας - προκειμένου να προσφέρει μελλοντική αμυντική υποστήριξη στη χώρα.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιες λειτουργίες θα εκτελεί, αν και διπλωματικές πηγές έχουν προηγουμένως αναφέρει ότι δεν θα χρησιμοποιείται για την αστυνόμευση μιας γραμμής κατάπαυσης του πυρός και θα διαφέρει από μια ειρηνευτική δύναμη με την έννοια ότι δεν θα χαρακτηρίζεται ως αμερόληπτη.

Η Γερμανία και άλλοι ευρωπαϊκοί αμυντικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Πολωνίας, έχουν δεσμευτεί για μορφές αμυντικής βοήθειας, αλλά έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης στρατευμάτων επί του εδάφους της Ουκρανίας - μια πρόταση που το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει ως κλιμάκωση.

Ο Λευκός Οίκος πιέζει το Κίεβο και τη Μόσχα να συμφωνήσουν γρήγορα σε ένα σχέδιο πολλαπλών σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει πολλά σημάδια προόδου, ακόμη και μετά τις πέντε ώρες προσωπικών συνομιλιών του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες γύρω από το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει στην Ουκρανία να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της από τις ανατολικές περιοχές, τις οποίες η Ρωσία έχει προσπαθήσει να καταλάβει με τη βία, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως, με αντάλλαγμα την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από αλλού και την παύση των εχθροπραξιών.

Μιλώντας την Κυριακή, ο απερχόμενος ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως ιδιαίτερα περίπλοκες. Κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει σφοδρές μάχες γύρω από την εγκατάσταση, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και επί του παρόντος υπό ρωσικό έλεγχο. Ένα πρώιμο προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, το οποίο διέρρευσε, πρότεινε την κατανομή της ενέργειας που παράγει στο μέλλον μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας να διασφαλίσουν έναν ρόλο στις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος φοβούνται ότι θα υπονομεύσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της γηραιάς ηπείρου υπέρ μιας γρήγορης επίλυσης. Παρά την τεράστια οικονομική πίεση και τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, το Κρεμλίνο έχει δείξει ελάχιστα σημάδια ότι είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί στις βασικές του απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού οποιασδήποτε μελλοντικής πορείας προς την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

