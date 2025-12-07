Ουκρανία: Μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με drones εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με την ομάδα διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τριήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο δήμαρχος της πόλης Κρεμεντσούκ, Βιτάλι Μαλέτσκι, ενός σημαντικού βιομηχανικού κέντρου στην κεντρική Ουκρανία όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις και μέχρι στιγμής δεν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Russia attacked Kremenchuk’s infrastructure.



Currently, several districts of the city are experiencing disruptions in electricity, water supply, and heating.



The city administration has published this photo. pic.twitter.com/LTEgqdcKe2 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 7, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ», με αποτέλεσμα να ακουστούν ισχυρές εκρήξεις.

During the night,the russian horde of degenerates massively attacked the city of Kremenchuk?!The targets of the attack included the TPP,the oil refinery and the railway station! No info about eventual casualties, hopefully none! #RussiaIsATerroristState@IntlCrimCourt pic.twitter.com/BdPxnUyjUS — Clown (@DanaSLJL) December 7, 2025

Η πόλη Κρεμεντσούκ, μια πόλη με 215.000 κατοίκους πριν την αρχή του πολέμου, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

«Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια μακρά, «εποικοδομητική» και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι στη συνομιλία συζητήθηκαν κυρίως «τα βασικά θέματα που θα μπορούσαν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας, όπως και τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της».

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Το Σάββατο, ήταν η τρίτη ημέρα διαπραγματεύσεων των Ουκρανών και Αμερικανών απεσταλμένων στη Φλόριντα, οι οποίες εστιάζουν στο σχέδιο της Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αρχή των συγκρούσεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει να επιστρέψουν οι δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Γκνάτοφ, «με τη λεπτομερή αναφορά των συνομιλιών».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε τα πάντα στο τηλέφωνο, είναι απαραίτητο λοιπόν να εργαστούμε στενά και εμπεριστατωμένα με τις ομάδες μας στις ιδέες και τις προτάσεις», δήλωσε. «Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα, κάθε καθοριστικό μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».