Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

Πιέσεις στα υγειονομικά συστήματα από το ξέσπασμα γρίπης και επαναφορά της μάσκας 

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα
Σε συναγερμό ξανά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε Ευρώπη, ΗΠΑ, αλλά και Ασία, εξαιτίας της πρωτοφανούς συμπεριφοράς της γρίπης και συγκεκριμένα της παραλλαγής Κ του ιού H3N2.

Η έναρξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο σηματοδοτείται από αύξηση των κρουσμάτων γρίπης 3 έως 6 εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο , σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Ιαπωνία είδαν μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη, ιδίως μεταξύ των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Στην Ισπανία, στοιχεία από το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III (ISCIII) δείχνουν ποσοστό γρίπης 112,2 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους , σχεδόν δέκα φορές υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν επίσης στοιχεία που υπερβαίνουν κατά πολύ τα προηγούμενα ρεκόρ και έχουν ήδη ενισχύσει την νοσοκομειακή τους υποδομή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες , τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επιβεβαιώνουν ότι η παραλλαγή Κ γίνεται κυρίαρχη και προειδοποιούν ότι η επιδημία θα μπορούσε να επεκταθεί και την άνοιξη.

Ο ιός έφτασε συνοδευόμενος από την ταυτόχρονη κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και του SARS-CoV-2 , γεγονός που επιδεινώνει τον κορεσμό των νοσοκομείων και περιπλέκει τη διάγνωση.

Υποκλάδος H3N2 K: Αψηφά τις άμυνες

Η παραλλαγή Κ του υποκλάδου H3N2 ενσωματώνει αρκετές μεταλλάξεις, επιτρέποντάς της να αποφεύγει εν μέρει τόσο τη φυσική ανοσία όσο και αυτήν που δημιουργείται από τα τρέχοντα εμβόλια. Ο Andrew Pekosz του Πανεπιστημίου Johns Hopkins δηλώνει ότι αυτές οι γενετικές αλλαγές αυξάνουν τη μεταδοτικότητα του ιού, ειδικά σε κλειστά και κακώς αεριζόμενα περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ο ιός επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά κάτω των πέντε ετών και τους ηλικιωμένους , με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης να κορυφώνεται σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, σύμφωνα με το Euronews . Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σοβαρή αδιαθεσία, μυϊκούς πόνους, ξηρό βήχα και κόπωση .

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η πάθηση μπορεί να συγχέεται με την COVID-19 και άλλους αναπνευστικούς ιούς, επομένως προτείνουν τη διενέργεια συνδυασμένων εξετάσεων για ακριβή διάγνωση.

Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η υποομάδα Κ προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια από τις προηγούμενες εποχικές παραλλαγές , η ταχεία εξάπλωσή της αποτελεί αιτία ανησυχίας, καθώς οποιαδήποτε αύξηση των λοιμώξεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών και την κατάρρευση των συστημάτων υγείας.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εφαρμόσει πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης: αυξημένη στελέχωση, περιοχές απομόνωσης για ύποπτα αναπνευστικά κρούσματα, υποχρεωτική χρήση μάσκας στα νοσοκομεία και εκστρατείες επικοινωνίας της κοινότητας για την πρόληψη. Στην Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές συνιστούν τη χρήση μάσκας προσώπου σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και την κατ' οίκον απομόνωση για όσους έχουν συμπτώματα γρίπης, ιδίως παιδιά και ηλικιωμένους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) τονίζει ότι, αν και οι περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ήπιες, η συστηματική επίδραση των ταυτόχρονων ιών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνήθη φροντίδα άλλων παθολογιών εάν η τρέχουσα πίεση συνεχιστεί.

Εμβολιασμός, πρόληψη και καθημερινές δράσεις: τα διαθέσιμα εργαλεία

Παρόλο που η προστασία που προσφέρει το εμβόλιο της γρίπης έναντι της υποομάδας Κ μπορεί να είναι χαμηλότερη , οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει απαραίτητος για τη μείωση των νοσηλειών, την αποφυγή επιπλοκών και την πρόληψη θανάτων .

Η έκκληση απευθύνεται κυρίως σε άτομα άνω των 60 ετών, άτομα με υποκείμενα νοσήματα, επαγγελματίες υγείας, έγκυες γυναίκες και παιδιά με παράγοντες κινδύνου. Ο έγκαιρος έλεγχος και η ενεργός επιτήρηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφοροποίηση μεταξύ γρίπης, COVID-19 και RSV. Επιπλέον, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της διατήρησης απλών και αποτελεσματικών προληπτικών συνηθειών .

Η συνιστώμενη θεραπεία για τη γρίπη συνίσταται σε ανάπαυση, ενυδάτωση, έλεγχο του πυρετού και έγκαιρη ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επιπλοκών.

