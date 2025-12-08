Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός σε πολλές περιοχές - Βίντεο
Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 28 χιλιομέτρων
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας και έγινε αισθητός σε πολλές γύρω επαρχίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD, ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα με επίκεντρο την περιοχή Serik της Αττάλειας. Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 28 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένο πανικό.
