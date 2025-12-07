Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ένας ισχυρός σεισμός που αναμένεται να πλήξει το Τόκιο και τις γύρω περιοχές τις επόμενες δεκαετίες ενδέχεται να προκαλέσει έως 18.000 θανάτους και οικονομικές ζημιές 83 τρισ. γιεν (περίπου 535 δισ. δολάρια), σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκε αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Το σενάριο βασίζεται σε σεισμό μεγέθους 7,3 στην μητροπολιτική περιοχή, όπως μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News.

Η νέα εκτίμηση είναι χαμηλότερη από αυτή του 2015, όταν η κυβέρνηση προέβλεπε 23.000 θανάτους και ζημιές 95 τρισ. γιεν (611 δισ. δολάρια). Η βελτίωση αποδίδεται στις προόδους στην αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων και την πρόληψη πυρκαγιών, δύο κρίσιμους παράγοντες σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή όπως το Τόκιο.

Παρά τη μείωση, η εκτίμηση εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση πριν από δέκα χρόνια, να μειώσει δηλαδή κατά το ήμισυ τον προβλεπόμενο αριθμό θυμάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η ανάλυση παραμένει προκαταρκτική και, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Η σεισμική απειλή μιας χώρας στην καρδιά του Ειρηνικού «δακτυλίου φωτιάς»

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται στον Ειρηνικό «δακτύλιο φωτιάς» και καταγράφει κατά μέσο όρο 1.500 σεισμούς τον χρόνο. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση των σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναθεωρήσει το βασικό σχέδιο ετοιμότητας για καταστροφές, παρουσιάζοντας τις νέες εκτιμήσεις σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων έως το τέλος του μήνα.

Ο προβλεπόμενος σεισμός είναι, ωστόσο, λιγότερο ισχυρός από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 9,1 που έπληξε την περιοχή του Τόχοκου το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, πυρηνική κρίση στη Φουκουσίμα και πάνω από 18.000 θανάτους.

Πιθανότητα σεισμού μέσα στα επόμενα 30 χρόνια

Οι τοπικές αρχές του Τόκιο εκτιμούν ότι υπάρχει 70% πιθανότητα να σημειωθεί σεισμικό γεγονός παρόμοιου μεγέθους στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους θα επηρεάσει άμεσα εκατομμύρια ανθρώπους και μια περιοχή όπου βρίσκονται κυβερνητικά όργανα, κρίσιμη υποδομή και έδρες μεγάλων εταιρειών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ένας πιθανός σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση 400.000 κτιρίων και να αφήσει 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δυνατότητα επιστροφής στα σπίτια τους, αποκλεισμένους λόγω διακοπών στις συγκοινωνίες και ζημιών στις υποδομές.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της εκτίμησης αφορά τους έμμεσους θανάτους, που συνδέονται με επιδείνωση της υγείας κατά την περίοδο εκκένωσης ή την έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, αυτοί οι θάνατοι ενδέχεται να κυμανθούν μεταξύ 16.000 και 41.000.