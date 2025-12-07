Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η ιαπωνική κυβέρνηση προετοιμάζεται από τώρα (!) για έναν ενδεχόμενο σεισμό-γίγαντα στο Τόκιο

Δημήτρης Δρίζος

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ισχυρός σεισμός που αναμένεται να πλήξει το Τόκιο και τις γύρω περιοχές τις επόμενες δεκαετίες ενδέχεται να προκαλέσει έως 18.000 θανάτους και οικονομικές ζημιές 83 τρισ. γιεν (περίπου 535 δισ. δολάρια), σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκε αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Το σενάριο βασίζεται σε σεισμό μεγέθους 7,3 στην μητροπολιτική περιοχή, όπως μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News.

Η νέα εκτίμηση είναι χαμηλότερη από αυτή του 2015, όταν η κυβέρνηση προέβλεπε 23.000 θανάτους και ζημιές 95 τρισ. γιεν (611 δισ. δολάρια). Η βελτίωση αποδίδεται στις προόδους στην αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων και την πρόληψη πυρκαγιών, δύο κρίσιμους παράγοντες σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή όπως το Τόκιο.

Παρά τη μείωση, η εκτίμηση εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση πριν από δέκα χρόνια, να μειώσει δηλαδή κατά το ήμισυ τον προβλεπόμενο αριθμό θυμάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η ανάλυση παραμένει προκαταρκτική και, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Η σεισμική απειλή μιας χώρας στην καρδιά του Ειρηνικού «δακτυλίου φωτιάς»
Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται στον Ειρηνικό «δακτύλιο φωτιάς» και καταγράφει κατά μέσο όρο 1.500 σεισμούς τον χρόνο. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση των σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναθεωρήσει το βασικό σχέδιο ετοιμότητας για καταστροφές, παρουσιάζοντας τις νέες εκτιμήσεις σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων έως το τέλος του μήνα.

Ο προβλεπόμενος σεισμός είναι, ωστόσο, λιγότερο ισχυρός από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 9,1 που έπληξε την περιοχή του Τόχοκου το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, πυρηνική κρίση στη Φουκουσίμα και πάνω από 18.000 θανάτους.

Πιθανότητα σεισμού μέσα στα επόμενα 30 χρόνια

Οι τοπικές αρχές του Τόκιο εκτιμούν ότι υπάρχει 70% πιθανότητα να σημειωθεί σεισμικό γεγονός παρόμοιου μεγέθους στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους θα επηρεάσει άμεσα εκατομμύρια ανθρώπους και μια περιοχή όπου βρίσκονται κυβερνητικά όργανα, κρίσιμη υποδομή και έδρες μεγάλων εταιρειών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ένας πιθανός σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση 400.000 κτιρίων και να αφήσει 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δυνατότητα επιστροφής στα σπίτια τους, αποκλεισμένους λόγω διακοπών στις συγκοινωνίες και ζημιών στις υποδομές.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της εκτίμησης αφορά τους έμμεσους θανάτους, που συνδέονται με επιδείνωση της υγείας κατά την περίοδο εκκένωσης ή την έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, αυτοί οι θάνατοι ενδέχεται να κυμανθούν μεταξύ 16.000 και 41.000.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Βίντεο με αυτοκίνητο που χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην οδηγός του NASCAR, Michael Annett, σε ηλικία 39 ετών

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μνημόσυνο 40 ημερών στη μνήμη του Φανούρη Καργάκη – Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα όπλα του αιματοκυλίσματος

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που τα 4,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» τα Καλάβρυτα – Δείτε βίντεο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Επτά νεκροί, 11 τραυματίες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, λίγες ώρες αφού ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στις ΗΠΑ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

08:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή Δεβετζή – Η πρώτη αντίδραση μετά το τροχαίο στην Καβάλα: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος – Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού μετά τη φονική επίθεση του πίτμπουλ: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο ελληνικός Τιτανικός: 59 χρόνια από το ναυάγιο του «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα με τους 217 νεκρούς

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ