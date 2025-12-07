Η στιγμή που τα 4,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» τα Καλάβρυτα – Δείτε βίντεο

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 22:48 του Σαββάτου (06/12) στα Καλάβρυτα, έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές Αχαΐας αλλά και της Αρκαδίας.

Μέχρι τώρα, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια και τα Καλάβρυτα, αλλά και σε άλλα χωριά της ορεινής επαρχίας της Αχαΐας. Σε βίντεο του apohxos.gr, αποτυπώνεται η στιγμή του σεισμού από κατάστημα στα Καλάβρυτα.