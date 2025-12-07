Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός έγινε αισθητός σε όλη την Αχαΐα, καθώς και στην Τρίπολη, τον Πύργο, την Κορινθία, ακόμα και την Καλαμάτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα πάντως με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η ένταση του σεισμού οφείλεται στο ότι το βάθος του ήταν μικρός. Όπως τονίζεται πρόκειται για ενεργό ζώνη με πολλά ρήγματα.

Προειδοποιεί πάντως ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν αρκετοί μετασεισμοί.

