Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»
Προειδοποιεί πάντως ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν αρκετοί μετασεισμοί.
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.
Ο σεισμός έγινε αισθητός έγινε αισθητός σε όλη την Αχαΐα, καθώς και στην Τρίπολη, τον Πύργο, την Κορινθία, ακόμα και την Καλαμάτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Σύμφωνα πάντως με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η ένταση του σεισμού οφείλεται στο ότι το βάθος του ήταν μικρός. Όπως τονίζεται πρόκειται για ενεργό ζώνη με πολλά ρήγματα.
