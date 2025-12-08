Εικόνες ντροπής στην Τουρκία: Δεμένοι με σχοινιά στα θρανία μαθητές με αυτισμό για να κάνουν μάθημα

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Τουρκία, το βίντεο που τράβηξε ένας γονέας, μέσα σε ένα ειδικό σχολείο στην Προύσσα, όπου μαθητές με αυτισμό είναι δεμένοι με σχοινιά στα θρανία τους στη διάρκεια του μαθήματος.

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις εικόνες που εμφανίστηκαν στο σχολείο, όπου παρέχεται εκπαίδευση σε μαθητές με ειδικές ανάγκες ηλικίας 9-16 ετών.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti



Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.



9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Η Τουλάι Γκιουρέλ, ο γιος της οποίας φοιτά στο σχολείο, ανέφερε ότι οι μαθητές δέχονται βρισιές και προσβολές, ενώ η εκπαίδευσή τους γίνεται σε ακατάλληλο περιβάλλον: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε «Δεν μπορείς να μπεις μέσα, απαγορεύεται».

Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.