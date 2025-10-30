Χωρίς «λευκό καπνό» για το TikTok η συνάντηση Τραμπ-Σι – Υπόσχεση συνεργασίας του Πεκίνου

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη (30/10) οδήγησε σε μια σειρά αποφάσεων που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά στον τομέα του εμπορίου, αλλά δεν απέδωσε κάποια τελική συμφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία του TikTok.

«Η Κίνα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ορθή επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το TikTok», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Το Πεκίνο δεν έδωσε λεπτομέρειες ως προς τα βήματα που έχουν σημειωθεί ώστε να υπάρξει ένα σαφές σχέδιο για το πώς θα λειτουργεί η δημοφιλής πλατφόρμα στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει ενδείξεις τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να έχει τελικά καταλήξει σε συμφωνία με το Πεκίνο για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS ότι οι δύο ηγέτες θα «ολοκληρώσουν τη συναλλαγή την Πέμπτη στην Κορέα».

Εκτελεστικά διατάγματα για παράταση των προθεσμιών

Με μεγάλη πλειοψηφία και από τα δύο κόμματα, το Κογκρέσο ψήφισε — και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε — νόμο που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ αν δεν βρισκόταν νέος ιδιοκτήτης για να αντικαταστήσει την κινεζική ByteDance. Η πλατφόρμα έκλεισε προσωρινά τον Ιανουάριο, αλλά την πρώτη μέρα της θητείας του, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της εταιρείας.

Ακολούθησαν τρια ακόμη εκτελεστικά διατάγματα, καθώς ο Τραμπ, χωρίς σαφή νομική βάση, παρέτεινε τις προθεσμίες για μια συμφωνία για το TikTok, αναφέρει το AP.

Η δεύτερη ήταν τον Απρίλιο, όταν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι πλησίαζαν σε συμφωνία για την απόσχιση του TikTok σε μια νέα εταιρεία με αμερικανική ιδιοκτησία. Η συμφωνία κατέρρευσε όταν η Κίνα έκανε πίσω, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή σημαντικά υψηλότερων δασμών στα κινεζικά προϊόντα. Οι προθεσμίες του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου πέρασαν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα επιτρέψει στην TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Η εντολή του Τραμπ είχε ως στόχο να επιτρέψει σε μια αμερικανική ομάδα επενδυτών να αγοράσει την εφαρμογή από την κινεζική ByteDance, αν και η συμφωνία απαιτεί επίσης την έγκριση της Κίνας.

Μόνο το 1/3 των Αμερικανών στηρίζουν την απαγόρευση της εφαρμογής

Ωστόσο, η συμφωνία για το TikTok «δεν είναι πραγματικά κάτι σημαντικό για τον Σι Τζινπίνγκ», δήλωσε η Μπόνι Γκλέιζερ, διευθύνουσα σύμβουλος του προγράμματος Indo-Pacific του German Marshall Fund, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. «(Η Κίνα) είναι ευχαριστημένη που αφήνει τον (Τραμπ) να δηλώσει ότι τελικά τήρησαν τη συμφωνία. Το αν η συμφωνία αυτή θα προστατεύσει τα δεδομένα των Αμερικανών είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον», ανέφερε.

«Ένα μεγάλο ερωτηματικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά, είναι αν αυτό είναι σύμφωνο με την αμερικανική νομοθεσία, δεδομένου ότι υπάρχει νόμος που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο», δήλωσε η Γκλέιζερ.

Περίπου το 43% των Αμερικανών ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Facebook και Instagram, σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Μια πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την απαγόρευση του TikTok, σε σύγκριση με το 50% τον Μάρτιο του 2023. Περίπου το ένα τρίτο δήλωσαν ότι θα αντιταχθούν σε μια απαγόρευση, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι.

Μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την απαγόρευση της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, περίπου 8 στους 10 ανέφεραν ως σημαντικό παράγοντα στην απόφασή τους την ανησυχία τους για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η συζήτηση για την ασφάλεια επικεντρώνεται στον αλγόριθμο προτάσεων του TikTok, ο οποίος «απορροφά» εκατομμύρια χρήστες σε ατελείωτο «scrolling» βίντεο μικρού μήκους. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι ο αλγόριθμος πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο της Κίνας σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, ένας αμερικανικός κανονισμός που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο με τη στήριξη και των δύο κομμάτων ορίζει ότι οποιαδήποτε πώληση του TikTok θα απαιτούσε από την πλατφόρμα να διακόψει τους δεσμούς της με την ByteDance.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αλγόριθμος — ένα πολύπλοκο σύστημα κανόνων και υπολογισμών που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου — είναι ευάλωτος σε χειραγώγηση από τις κινεζικές αρχές, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί από αμερικανούς αξιωματούχους αποδείξεις ότι η Κίνα έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο.

Διαβάστε επίσης