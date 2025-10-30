Χωρίς «λευκό καπνό» για το TikTok η συνάντηση Τραμπ-Σι – Υπόσχεση συνεργασίας του Πεκίνου

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει ενδείξεις τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να έχει τελικά καταλήξει σε συμφωνία με το Πεκίνο για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ. 

Newsbomb

Χωρίς «λευκό καπνό» για το TikTok η συνάντηση Τραμπ-Σι – Υπόσχεση συνεργασίας του Πεκίνου
AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη (30/10) οδήγησε σε μια σειρά αποφάσεων που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά στον τομέα του εμπορίου, αλλά δεν απέδωσε κάποια τελική συμφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία του TikTok.

«Η Κίνα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ορθή επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το TikTok», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Το Πεκίνο δεν έδωσε λεπτομέρειες ως προς τα βήματα που έχουν σημειωθεί ώστε να υπάρξει ένα σαφές σχέδιο για το πώς θα λειτουργεί η δημοφιλής πλατφόρμα στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει ενδείξεις τις τελευταίες ημέρες ότι ενδέχεται να έχει τελικά καταλήξει σε συμφωνία με το Πεκίνο για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS ότι οι δύο ηγέτες θα «ολοκληρώσουν τη συναλλαγή την Πέμπτη στην Κορέα».

Εκτελεστικά διατάγματα για παράταση των προθεσμιών

Με μεγάλη πλειοψηφία και από τα δύο κόμματα, το Κογκρέσο ψήφισε — και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε — νόμο που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ αν δεν βρισκόταν νέος ιδιοκτήτης για να αντικαταστήσει την κινεζική ByteDance. Η πλατφόρμα έκλεισε προσωρινά τον Ιανουάριο, αλλά την πρώτη μέρα της θητείας του, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της εταιρείας.

Ακολούθησαν τρια ακόμη εκτελεστικά διατάγματα, καθώς ο Τραμπ, χωρίς σαφή νομική βάση, παρέτεινε τις προθεσμίες για μια συμφωνία για το TikTok, αναφέρει το AP.

Η δεύτερη ήταν τον Απρίλιο, όταν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι πλησίαζαν σε συμφωνία για την απόσχιση του TikTok σε μια νέα εταιρεία με αμερικανική ιδιοκτησία. Η συμφωνία κατέρρευσε όταν η Κίνα έκανε πίσω, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή σημαντικά υψηλότερων δασμών στα κινεζικά προϊόντα. Οι προθεσμίες του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου πέρασαν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα επιτρέψει στην TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Η εντολή του Τραμπ είχε ως στόχο να επιτρέψει σε μια αμερικανική ομάδα επενδυτών να αγοράσει την εφαρμογή από την κινεζική ByteDance, αν και η συμφωνία απαιτεί επίσης την έγκριση της Κίνας.

Μόνο το 1/3 των Αμερικανών στηρίζουν την απαγόρευση της εφαρμογής

Ωστόσο, η συμφωνία για το TikTok «δεν είναι πραγματικά κάτι σημαντικό για τον Σι Τζινπίνγκ», δήλωσε η Μπόνι Γκλέιζερ, διευθύνουσα σύμβουλος του προγράμματος Indo-Pacific του German Marshall Fund, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. «(Η Κίνα) είναι ευχαριστημένη που αφήνει τον (Τραμπ) να δηλώσει ότι τελικά τήρησαν τη συμφωνία. Το αν η συμφωνία αυτή θα προστατεύσει τα δεδομένα των Αμερικανών είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον», ανέφερε.

«Ένα μεγάλο ερωτηματικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά, είναι αν αυτό είναι σύμφωνο με την αμερικανική νομοθεσία, δεδομένου ότι υπάρχει νόμος που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο», δήλωσε η Γκλέιζερ.

Περίπου το 43% των Αμερικανών ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Facebook και Instagram, σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Μια πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την απαγόρευση του TikTok, σε σύγκριση με το 50% τον Μάρτιο του 2023. Περίπου το ένα τρίτο δήλωσαν ότι θα αντιταχθούν σε μια απαγόρευση, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι.

Μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την απαγόρευση της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, περίπου 8 στους 10 ανέφεραν ως σημαντικό παράγοντα στην απόφασή τους την ανησυχία τους για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η συζήτηση για την ασφάλεια επικεντρώνεται στον αλγόριθμο προτάσεων του TikTok, ο οποίος «απορροφά» εκατομμύρια χρήστες σε ατελείωτο «scrolling» βίντεο μικρού μήκους. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι ο αλγόριθμος πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο της Κίνας σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, ένας αμερικανικός κανονισμός που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο με τη στήριξη και των δύο κομμάτων ορίζει ότι οποιαδήποτε πώληση του TikTok θα απαιτούσε από την πλατφόρμα να διακόψει τους δεσμούς της με την ByteDance.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αλγόριθμος — ένα πολύπλοκο σύστημα κανόνων και υπολογισμών που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου — είναι ευάλωτος σε χειραγώγηση από τις κινεζικές αρχές, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί από αμερικανούς αξιωματούχους αποδείξεις ότι η Κίνα έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΟΣΜΟΣ

Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα: Κι όμως στη Νότια Κορέα βρήκαν το πιο απίθανο «άθλημα»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Μέτρα για τη λειψυδρία - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι οι ανήλικοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να καταναλώσουν αλκοόλ - Το «κόλπο» με το Wallet

11:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

11:24ΥΓΕΙΑ

Εντυπωσιακή μελέτη: Η φάλαινα της Γροιλανδίας ίσως κρύβει το μυστικό κατά της γήρανσης και του καρκίνου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες  

11:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Όρμπαν στην Ουάσινγκτον στις 7 Νοεμβρίου - Η Ουκρανία στο επίκεντρο των συζητήσεων

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Eπιστρέφει ο εφιάλτης των πυρηνικών: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνδυνος παράλυσης για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία - Τι έχει «φρενάρει» την παραγωγή

11:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χωρίς «λευκό καπνό» για το TikTok η συνάντηση Τραμπ-Σι – Υπόσχεση συνεργασίας του Πεκίνου για «ορθή επίλυση» των ζητημάτων

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νυχτερινό «μπουγέλωμα» στους δρόμους - Επιβάτες αγροτικού πέταγαν νερά

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια - Νέα πρότζεκτς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το «Μίτος»

10:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν-Αφγανιστάν: «Δεύτερη προσπάθεια» στη διπλωματία μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: «Βιαστείτε, είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα πρώτα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι οι ανήλικοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να καταναλώσουν αλκοόλ - Το «κόλπο» με το Wallet

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ