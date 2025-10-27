Τραμπ: Τελική συμφωνία για το TikTok «πιθανώς» την Πέμπτη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλαβε «προσωρινή έγκριση» για τελική συμφωνία για την εφαρμογή

«Προσωρινή έγκριση» από τον Σι Τζινπίνγκ για μία τελική συμφωνία για το TikTok δήλωσε ότι έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την Δευτέρα (27/10), αναφέροντας ότι ενδέχεται να την υπογράψει την Πέμπτη, καθώς το ρολόι μετρά αντίστροφα για την συνάντηση των δύο ηγετών στη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου στην Ασία.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία από τη Μαλαισία ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε κατά του Καναδά, αναφέροντας ότι «μας εκμεταλλεύεται εδώ και πολύ καιρό και δεν θα το κάνει πια... Δεν θέλω να συναντηθώ με τον Καναδό πρωθυπουργό».

Συνάντηση με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στην Ασία θα είναι η πρώτη σημαντική πρόκληση και για τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, την πρώτη γυναίπα που αναλαμβάνει το πόστο στην ιστορία της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ανυπομονεί να τη συναντήσει, και ότι ήταν «μεγάλη σύμμαχος» του αποθανόντος πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

takaichi.jpg

H νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαϊτσι.

ΑΡ

«Ανυπομονώ να συναντήσω τη νέα πρωθυπουργό. Έχω ακούσει εκπληκτικά πράγματα», δήλωσε.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντήσει τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την Τακαΐτσι στο πλαίσιο ενός ταξιδιού στην Ασία με στόχο την εξασφάλιση εμπορικών συμφωνιών, επενδύσεων και αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Απόφαση για τον πρόεδρο της Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαδοχής του Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της Fed.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Ίσως μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε λάβει μια απόφαση για τη Fed», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

πάουελ

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

REUTERS/Elizabeth Frantz

«Θα προχωρήσουμε σε έναν δεύτερο γύρο και ελπίζουμε να παρουσιάσουμε μια καλή λίστα υποψηφίων στον πρόεδρο αμέσως μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Τζερόμ Πάουελ βρίσκεται στη δεύτερη τετραετή θητεία του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Είχε προταθεί για τη θέση από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, και η θητεία του ανανεώθηκε από τον Τζο Μπάιντεν.

*Με πληροφορίες από Reuters

