Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο Γκάβιν Νιούσομ

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στην τηλεοπτική εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Newsbomb

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο Γκάβιν Νιούσομ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ σε συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες, στις 8 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Mike Blake
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028 αλλά θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Φέτος ο Νιούσομ έχει κάνει ορισμένες ενέργειες για να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών και έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κόμματος, αντιπαρατιθέμενος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στην τηλεοπτική εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Όταν ρωτήθηκε αν το σκέφτεται και ο ίδιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ’ όλ’ αυτά δεν το έχει αποκλείσει. Νωρίτερα φέτος είπε ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει».

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα αυτό.

Ο κυβερνήτης έχει επίσης αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Άντζελες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ