Τραμπ για δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα»

Όλο και πιο κοντά στην αναστολή λειτουργίας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ

Τραμπ για δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα»
AP
«Πιθανό» θεωρεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο δημοσιονομικής παράλυσης, με το «shutdown» – δηλαδή τη διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – να πλησιάζει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα). Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα» και τους προειδοποιεί για «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις.

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα... Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το προηγούμενο shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διήρκεσε 35 ημέρες.

