HΠΑ: Στα πρόθυρα λουκέτου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση - Τι είναι το shutdown

Λίγο πριν τελειώσει η διορία για την εύρεση συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η αντιπαράθεση Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών στις ΗΠΑ καλά κρατεί. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει «λουκέτο» σε λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς οι βουλευτές συμμετέχουν σε κρίσιμες συνομιλίες της τελευταίας στιγμής για να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού. Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να διακοπεί η λειτουργία της κυβέρνησης;

Το Κογκρέσο είναι κλειστό αυτή την εβδομάδα, αλλά όταν οι νομοθέτες αρχίσουν να επιστρέφουν στα γραφεία τους τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια άμεση προθεσμία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Εάν το Σώμα δεν ενεργήσει πριν από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, θα διακοπεί η λειτουργία της κυβέρνησης. Προς το παρόν πολιτικοί απο τα δύο Κόμματα είναι απασχολημένοι να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το επικείμενο «λουκέτο».

Τι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί το λουκέτο;

Η κυβέρνηση θα ξεμείνει από χρηματοδότηση όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα τη νύχτα της 30ης Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Για να αποφευχθεί το «κλείσιμο», το Κογκρέσο είτε πρέπει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, πουονομάζεται συνεχιζόμενο ψήφισμα (ή CR), είτε πρέπει να εγκρίνει 12 ξεχωριστά νομοσχέδια χρηματοδότησης για ολόκληρο το έτος.

Το Σώμα δεν έχει χρόνο να ολοκληρώσει τα νομοσχέδια χρηματοδότησης για ολόκληρο το έτος πριν από την προθεσμία, επομένως θα χρειαστεί ένα προσωρινό νομοσχέδιο. Σε αντίθεση με το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Τραμπ τα νομοσχέδια χρηματοδότησης χρειάζονται τουλάχιστον 60 ψήφους για να εγκριθούν στη Γερουσία.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε λύση για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης θα απαιτεί τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς γερουσιαστές για να εγκριθεί εάν κάθε Ρεπουμπλικάνος υποστηρίξει την πρόταση. Σε μια Ουάσινγκτον υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, η χρηματοδότηση της κυβέρνησης είναι ένα από τα λίγα νομοσχέδια που απαιτούν ψήφους των Δημοκρατικών για να εγκριθούν.

Πού βρισκόμαστε

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται επί του παρόντος σε έντονη διαμάχη. Οι προσπάθειες για την ψήφιση νομοσχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης απέτυχαν την περασμένη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων (και ένας Δημοκρατικός) ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που θα διατηρούσε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας εμπόδισαν την ψήφιση του μέτρου από τη Γερουσία και αντ' αυτού πρότειναν το δικό τους νομοσχέδιο χρηματοδότησης που περιελάμβανε μια σειρά από διατάξεις υγειονομικής περίθαλψης που οι Δημοκρατικοί θεωρούν απαραίτητες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι εμπόδισαν την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου στη Γερουσία. Έκτοτε, δεν έχει υποβληθεί καμία νέα πρόταση. Το Κογκρέσο δεν συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα και δεν σχεδιάζει να επιστρέψει εκτάκτως.

Ο Τραμπ ακύρωσε συνάντηση με Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί ισχυρίστηκαν ότι ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου δεν ήταν πρόθυμοι να διαπραγματευτούν μαζί τους σχετικά με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και την άρση του αδιεξόδου. Αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις κατόπιν αιτήματός τους, άλλαξε γνώμη το πρωί της Τρίτης (16/9)

«Αφού εξέτασα τις λεπτομέρειες των ασήμαντων και γελοίων απαιτήσεων που διατυπώνουν οι μειοψηφούντες Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς με αντάλλαγμα τις ψήφους τους για να διατηρήσουν την ακμάζουσα χώρα μας ανοιχτή, αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Δημοκρατικοί απάντησαν λέγοντας ότι ο Τραμπ τρέχει μακριά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είναι εκείνος που θα προκαλέσει το «λουκέτο».

Τι θέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι και τι οι Δημοκρατικοί

Οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να ψηφίσει το Κογκρέσο ένα νομοσχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης χωρίς προσθήκες για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της κυβέρνησης στα επίπεδα του οικονομικού έτους 2024, έως τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρίζονται ότι αυτό θα δώσει περισσότερο χρόνο στο Κογκρέσο να εργαστεί πάνω στα ετήσια νομοσχέδια που ελπίζουν ότι μπορεί να ψηφιστούν πριν από την επόμενη προθεσμία. Ο Λευκός Οίκος έχει στηρίξει αυτήν την προσέγγιση.

Η ψήφιση ενός νομοσχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που δεν περιλαμβάνει κανένα σημαντικό πρόσθετο είναι αρκετά συνηθισμένη στο Καπιτώλιο. Οι Δημοκρατικοί προώθησαν πολλά από αυτά επί των ημερών του Τζο Μπάιντεν. Οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι οι Δημοκρατικοί είναι ανειλικρινείς επειδή δεν υποστηρίζουν αυτή τη λύση επτά εβδομάδων.

«Εάν [οι Δημοκρατικοί] θέλουν να κλείσουν την κυβέρνηση, έχουν τη δύναμη να το κάνουν, αλλά αν πιστεύουν ότι θα κερδίσουν πολιτικούς πόντους κλείνοντας την κυβέρνηση με μια καθαρή, μη κομματική, CR, κάτι για το οποίο ψήφισαν 13 φορές υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, θα τους παρότρυνα έντονα να το ξανασκεφτούν», δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας Τζον Θουν την Παρασκευή πριν από την ψηφοφορία της Γερουσίας για την παρεμπόδιση αυτού του νομοσχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι άλλες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συζητηθούν ως μέρος της ετήσιας διαδικασίας πιστώσεων, όχι ως μέρος μιας βραχυπρόθεσμης λύσης χρηματοδότησης. Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη πλευρά, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την προθεσμία χρηματοδότησης ως μοχλό για να εξασφαλίσουν νίκες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και να αποκαταστήσουν τις περικοπές στο Medicaid που έγιναν από το περίφημο «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι τον Ιούλιο.

Υπάρχουν πολλές διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη που περιέγραψαν οι Δημοκρατικοί στην αντιπρότασή τους, η οποία απορρίφθηκε από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα - συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των φορολογικών πιστώσεων Obamacare που λήγουν για τα -ομοσπονδιακά υποστηριζόμενα-ασφάλιστρα υγείας και την αντιστροφή των περικοπών του Medicaid.

Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι οι προτάσεις των Δημοκρατικών για την υγειονομική περίθαλψη θα κοστίσουν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών. Οι Δημοκρατικοί έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με τους Ρεπουμπλικάνους, επομένως αυτό το πακέτο θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια αρχική προσφορά και όχι ως ένα σύνολο «κόκκινων γραμμών». Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι πρέπει να εξασφαλίσουν νίκες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη για να εγκρίνουν ένα πακέτο χρηματοδότησης, αλλά δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες νίκες πρέπει να εξασφαλίσουν

Τι είναι διαφορετικό αυτή τη φορά;

Τον Μάρτιο, 10 Δημοκρατικοί της Γερουσίας ψήφισαν μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς ένα CR για να διατηρήσουν τα επίπεδα χρηματοδότησης σταθερά μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους την 1η Οκτωβρίου.

Αλλά τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι μια αντιστροφή ρόλων και για τα δύο κόμματα.

Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, οι Ρεπουμπλικανοί είναι εκείνοι που πιέζουν για πολιτικές παραχωρήσεις σε βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς χρηματοδότησης, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα χτυπήσει το τύμπανο για μια καθαρή βραχυπρόθεσμη παράταση χρηματοδότησης.

Αυτή τη φορά, όμως, οι Δημοκρατικοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να λάβουν πολιτικές παραχωρήσεις, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί τους προκαλούν να αποδεχτούν μια προσωρινή λύση χρηματοδότησης χωρίς καμία επισυναπτόμενη υποχρέωση. Αυτό αντιβαίνει στην ιστορική τάση.

Τι θα συμβεί εάν υπάρξει διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης;

Εάν υπάρξει διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μείνουν χωρίς μισθό και πολλοί - όπως οι αξιωματικοί ασφαλείας αεροδρομίων, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα μέλη του στρατού - θα τους ζητηθεί να έρθουν στη δουλειά ούτως ή άλλως.

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) επίσης θα μείνουν χωρίς μισθό. Τα εθνικά πάρκα θα κλείσουν και τα μουσεία Smithsonian συνήθως κλείνουν μέσα σε λίγες ημέρες. Οι ομοσπονδιακοί εργολάβοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν και επίσης δεν τους εγγυώνται αναδρομικές αποδοχές. Οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσουν, αν και μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις.

