ΗΠΑ - Κίνα: Συμφώνησαν σε πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, πριν τη συνάντηση Τραμπ και Σι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κατέληξαν σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα συζητηθεί στη συνάντηση των δύο ηγετών αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε δηλώσεις του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Μπέσεντ είπε ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει μια «τελική συμφωνία» σχετικά με τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, καθώς και την αναστολή των αυστηρότερων ελέγχων που είχε επιβάλει το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτίμησε ότι ο δασμός 100% στα κινεζικά προϊόντα, που είχε απειλήσει να επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, ενώ η Κίνα θα επαναλάβει τις μεγάλες αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ.

Και οι δύο χώρες προσπαθούν να αποφύγουν νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως επισημαίνει το BBC.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Ο Μπέσεντ είχε προηγουμένως συναντηθεί με ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στη Μαλαισία, στην οποία συμμετέχει και ο Τραμπ στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία. Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές».

«Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τους δύο ηγέτες», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Οι δασμοί θα αποφευχθούν».

Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες «κατέληξαν σε βασική συναίνεση για τις ρυθμίσεις που αφορούν τα εκατέρωθεν ζητήματα», προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες το συντομότερο δυνατόν».

Οι τακτικές των δασμών του Τραμπ

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, έχει επιβάλει και απειλήσει με εκτεταμένους δασμούς σε εισαγωγές από διάφορες χώρες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή ενισχύει τη βιομηχανική παραγωγή και την απασχόληση στις ΗΠΑ. Οι πιέσεις του οδήγησαν αρκετά κράτη, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.

Οι αυστηρότερες όμως απειλές του στόχευσαν την Κίνα, η οποία απάντησε με αντίμετρα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παγώσουν την επιβολή νέων δασμών ενόσω διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, στις αρχές Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επιβάλει νέο δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα από τον Νοέμβριο, σε απάντηση στην απόφαση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών — υλικών κρίσιμων για την κατασκευή ηλεκτρονικών, από κινητά μέχρι φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η Κίνα, που ελέγχει περίπου το 90% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, διαθέτει έτσι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Τώρα, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το Πεκίνο θα καθυστερήσει για έναν χρόνο την εφαρμογή των περιορισμών, ενώ επανεξετάζει την πολιτική του.

Η σόγια και οι Αμερικανοί αγρότες

Ένα ακόμη ακανθώδες ζήτημα είναι η σόγια, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής στον κόσμο. Με την έναρξη του εμπορικού πολέμου, το Πεκίνο ανέστειλε τις παραγγελίες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα στους Αμερικανούς παραγωγούς.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι και ο ίδιος καλλιεργητής σόγιας, δήλωσε ότι η συμφωνία «αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των αγροτών» και ότι, μόλις ανακοινωθεί, «οι παραγωγοί σόγιας θα είναι ικανοποιημένοι για τις φετινές και τις επόμενες σεζόν».

Συμφωνία για το TikTok

Ο Μπέσεντ επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το αμερικανικό σκέλος της πλατφόρμας TikTok, η οποία θα οριστικοποιηθεί από τους Τραμπ και Σι στη συνάντησή τους την Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και καιρό να αποσπάσουν τον έλεγχο της εφαρμογής από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance, επικαλούμενες ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον είχε απαιτήσει την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της TikTok, απειλώντας με απαγόρευση της εφαρμογής. Ο Τραμπ έχει ήδη παρατείνει τέσσερις φορές την προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δίνοντας νέα παράταση έως τον Δεκέμβριο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν τον αλγόριθμο και ότι έξι από τις επτά θέσεις του διοικητικού συμβουλίου της TikTok US θα καταλαμβάνονται από Αμερικανούς πολίτες.

Παρά το γεγονός ότι κατά την πρώτη του θητεία είχε ζητήσει την πλήρη απαγόρευση της εφαρμογής, ο Τραμπ αναθεώρησε τη στάση του, καθώς το TikTok αποδείχθηκε καθοριστικό εργαλείο για την προσέλκυση νεαρών ψηφοφόρων στην επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του το 2024.

Την Κυριακή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ολοκληρώσει εμπορικές συμφωνίες με τη Μαλαισία και την Καμπότζη, ενώ έχουν συμφωνηθεί πλαίσια συνεργασίας με την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.