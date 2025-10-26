Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για «συνολική συμφωνία» με την Κίνα
«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος
Αισιόδοξος δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα.
«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η κρισιμότερη στιγμή της οποίας αναμένεται να είναι αυτή η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).
