Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία - «Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, στις 25 Οκτωβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έως ότου θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρετε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Ντόχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στη Ντόχα για ανεφοδιασμό του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, καθώς βρίσκεται καθ' οδόν για τη Μαλαισία, όπου θα λάβει χώρα μια περιφερειακή σύνοδος κορυφής.

*Με πληροφορίες από Reuters

