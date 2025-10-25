Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο
Το αεροσκάφος του προέδρου σταμάτησε για ανεφοδιασμό στη Ντόχα
Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ είχε πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (25/10).
Το αεροσκάφος του Αμερικανού προέδρου σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.
