Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

Το αεροσκάφος του προέδρου σταμάτησε για ανεφοδιασμό στη Ντόχα

Newsbomb

Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

Η σύντομη συνάντηση έλαβε χώρα πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. 

REUTERS/Evelyn Hockstein
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ είχε πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (25/10).

Το αεροσκάφος του Αμερικανού προέδρου σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3: Το «αστέρι» άξιζε και νίκησε στο Ηράκλειο

22:04LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ - MGK: Ξανά μαζί το εκκεντρικό ζευγάρι;

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία - «Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Βραζιλιάνα influencer «βαρόνη ναρκωτικών» σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της - «Είναι κρίμα... »

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

21:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Υπό σχεδιασμό ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη νίκη για Άρη, στο τέλος η Καρδίτσα

21:00ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζετε να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Στοχευμένο πλήγμα» στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας εξαπέλυσε το Ισραήλ - Τέσσερις τραυματίες

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Νέα τουρκική πρόκληση - Σκάφος της ακτοφυλάκης καταδιώκει ελληνικό αλιευτικό

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Άνοιξαν σφραγισμένες αντλίες πρατηρίου καυσίμων - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδήλωση στη Βαλένθια, έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ