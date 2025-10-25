Τραμπ: Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Air Force One - Βίντεο

Η σύντομη συνάντηση έλαβε χώρα πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Συνάντηση-εξπρές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ είχε πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (25/10).

Το αεροσκάφος του Αμερικανού προέδρου σταμάτησε για ανεφοδιασμό στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Μαλαισία για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

President Trump meets with the Emir of Qatar aboard Air Force One!



“It’s such an honor to have you on the plane!”



pic.twitter.com/G6cyxWrHA0 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 25, 2025

