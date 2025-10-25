Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχει ετοιμάσει ο Τραμπ - Πίεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου κατά την αναχώρησή του για την Ασία, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Πρόσθετες κυρώσεις κατά βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες θα μπορούσε να επιβάλει εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters το Σάββατο (25/10), το οποίο επικαλείται πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι υποστηρίζουν την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (frozen assets) για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις αυτή την εβδομάδα μέτρα που στοχεύουν δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Τα μέτρα που έλαβε η Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών Rosneft και Lukoil στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να συναλλάσσονται με αυτές τις ρωσικές εταιρείες.

Ορισμένες κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αναστείλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις Rosneft και Lukoil.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους της Ρωσίας για την ειρήνη.

*Με πληροφορίες από Reuters, Ukrainska Pravda

