Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ιστορία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα το 2019

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη βόρεια κορεατική πλευρά των συνόρων, στο χωριό Πανμουντζόμ της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Ασία.

«Θα ήθελα (σ.σ. να συναντήσω τον Κιμ Γιονγκ Ουν). Αν θέλετε να το ανακοινώσετε, είμαι ανοιχτός σε αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την αναχώρησή του για την περιοχή, προσθέτοντας ότι «είχε εξαιρετικές σχέσεις» με τον Κιμ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μαλαισία και την Ιαπωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντήσει μια σειρά από ηγέτες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, εν μέσω των εμπορικών διαπραγματεύσεων που πυροδότησε η επιβολή των εκτεταμένων δασμών από τον Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια άτυπη προσέγγιση απέναντι στη Βόρεια Κορέα – ένα μυστικοπαθές κομμουνιστικό κράτος που είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο από τη διεθνή σκηνή.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα αποπυρηνικοποίησης. Από τότε, η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τις γειτονικές χώρες.

Ερωτηθείς αν θα αναγνώριζε τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Πέμπτη: «Νομίζω ότι είναι κατά κάποιον τρόπο πυρηνική δύναμη... Έχουν πολλά πυρηνικά όπλα, αυτό μπορώ να πω».

Ο Κιμ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια νέα συνάντηση με τον Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να επιμένουν στην «απολύτως παράλογη» απαίτησή τους από τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα.

«Έχω ακόμα καλές αναμνήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Κιμ σε ομιλία του τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Τραμπ η συνάντηση με τον Κιμ

Ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας, Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος χειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, δήλωσε ότι υπάρχει «σημαντική» πιθανότητα οι δύο ηγέτες να συναντηθούν ενώ ο Τραμπ βρίσκεται στη Νότια Κορέα για το φόρουμ της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Παρά τις εικασίες, μια συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος, ασφαλώς, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο Τραμπ αναμένεται την Τετάρτη στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στελέχη της κυβέρνησής του συζητούσαν ιδιωτικά την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του ιδίου και του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εξάλλου, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ενόψει της περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ θέλει να μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κυρίως για τις εμπορικές σχέσεις των χωρών τους. Η Ουάσινγκτον ανησυχεί κυρίως για «ορισμένες ενέργειες που ανακοίνωσε η Κίνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες πραγματικά απειλούν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Πρόσφατα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

