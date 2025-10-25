Τραμπ: Ξεκινά το ταξίδι του στην Ασία - Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ αναχωρεί για την Ασία, όπου θα συναντηθεί ιδίως με τον ομόλογό του της Κίνας Σι

Newsbomb

Τραμπ: Ξεκινά το ταξίδι του στην Ασία - Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ

FIEL - Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 26ης Αυγούστου 2019, μια οθόνη υπολογιστή δείχνει εικόνες του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, δεξιά, και του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα ξεκινά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία, κορωνίδα του οποιου θα είναι η συνάντηση, με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με μείζονα διακυβεύματα για την παγκόσμια οικονομία.

Πάντως, παρά τη σεναριολογία που έδινε κι έπαιρνε, δεν προγραμματίζεται συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν σε αυτό το ταξίδι του αμερικανού προέδρου στην Ασία, το πρώτο εκεί αφότου επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

«Ο πρόεδρος ασφαλώς έχει εκφράσει τη βούλησή του να συναντήσει τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα τούτου του ταξιδιού», με σταθμούς στη Μαλαισία, στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα ο νοτιοκορεάτης υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ δήλωνε ότι θεωρεί «ισχυρή» την πιθανότητα συνάντησης των κ.κ. Τραμπ και Κιμ όταν ο ρεπουμπλικάνος επισκεφθεί τη χερσόνησο την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να αναχωρήσει το βράδυ της Παρασκευής στις 22:40 (τοπική ώρα· σήμερα στις 05:40 ώρα Ελλάδας) για την Κουάλα Λουμπούρ, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), παρότι την είχε σνομπάρει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Όλες οι χώρες που θα τον υποδεχθούν θα στρώσουν το κόκκινο χαλί στον κ. Τραμπ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, να κλείσουν καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και την ασφάλεια.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε χθες ότι ο κ. Τραμπ θα αποπειραθεί «να τηρήσει τις υποσχέσεις του στον αμερικανικό λαό σε μια από τις πιο δυναμικές περιοχές στον κόσμο από οικονομική άποψη, υπογράφοντας σειρά οικονομικών συμφωνιών», ιδίως για τις σπάνιες γαίες.

Στην Κουάλα Λουμπούρ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υπογράψει συμφωνία για το εμπόριο με τη Μαλαισία και να παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη.

Έπειτα από πολυήμερες εχθροπραξίες, τα δυο γειτονικά βασίλεια έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 29η Ιουλίου κατόπιν επέμβασης του αμερικανού προέδρου.

Προβλέπεται επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN.

Οι δυο ηγέτες θα επιδιώξουν να αποκλιμακώσουν τη διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες, έπειτα από μήνες εντάσεων, οι οποίες αφορμή είχαν τη δίκη και την καταδίκη ακροδεξιού πρώην προέδρου για απόπειρα πραξικοπήματος — ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι μέγας σύμμαχος του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Κατόπιν ο κ. Τραμπ θα μεταβεί μεθαύριο Δευτέρα στην Ιαπωνία, όπου μια ημέρα αργότερα θα συναντηθεί με την εθνικίστρια Σανάε Τακαΐτσι, η οποία αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Αυτή η τελευταία δήλωσε πως θέλει «ειλικρινείς» συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο.

Το Τόκιο υπέγραψε το καλοκαίρι συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το εμπόριο, όμως ορισμένες διαστάσεις της μένουν να αποσαφηνιστούν.

Η κορύφωση της περιοδείας πάντως αναμένεται στη Νότια Κορέα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας θα γίνει η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, στην Τζονγκτζού, την Πέμπτη.

Ο ρεπουμπλικάνος είχε θέσει για αρκετές ημέρες υπό αμφισβήτηση τη συνάντηση αυτή, καθώς οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν αποδυθεί σε σκληρή σύγκρουση στο πεδίο του εμπορίου. Πάντως ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως πράγματι θα γίνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ελπίζει να κλείσει συμφωνία με τον κινέζο ομόλογό του «για τα πάντα», για όλους τους φακέλους, ωστόσο πάνω απ’ όλα αυτό που τον ενδιαφέρει να συζητήσει είναι «η οικονομική και εμπορική σχέση», σύμφωνα με τον αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο η συνάντηση δεν αναμένεται να αποτελέσει «σημείο καμπής» στη σχέση των δυο ηγετών, προεξόφλησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Χας, ερευνητής στο αμερικανικό ινστιτούτο μελετών Brookings.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί επίσης στο περιθώριο της συνόδου με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε-μιουνγκ, θα εκφωνήσει ομιλία με ακροατήριο επιχειρηματίες και θα παρακαθίσει σε δείπνο των ηγετών του APEC, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξεκινά το ταξίδι του στην Ασία - Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η πιο επικίνδυνη χώρα για μετανάστες σύμφωνα με τον ΔΟΜ - Επιθέσεις και απαγωγές

00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει μία πιθανή συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιανόητο «παρκάρισμα» που μπλόκαρε το Ηράκλειο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ένοχη για εκλογική νοθεία - Ψήφισε τον μακαρίτη σύζυγό της και τον γιο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

12:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ενοχλητικό νέο χαρακτηριστικό στο Messenger

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Νιόνιο» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ