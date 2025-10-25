Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο

Λίγες ώρες νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την αποστολή του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Νότιας Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Η αναγγελία Χέγκσεθ

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την αποστολή του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Νότιας Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), αυξάνοντας δραστικά τον αριθμό των στρατευμάτων και των αεροσκαφών στην περιοχή της Καραϊβικής, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να παρεμποδίζουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της αμερικανικής επικράτειας και την ασφάλειά μας στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ την Παρασκευή.

