ΗΠΑ: Φονική επίθεση κατά σκάφους «ναρκοτρομοκρατών» στην Καραϊβική - Δείτε βίντεο

Νέα επίθεση κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ύποπτων «ναρκοτρομοκατών», ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για την τελευταία από μία σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχει καλέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή με στόχο τις δραστηριότητες των καρτέλ ναρκωτικών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πλοίο λειτουργούσε από τη συμμορία Tren de Aragua, πρόσθεσε, ενώ σημείωσε «αν είσαι ναρκοτρομοκράτης που μεταφέρει ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας θα σε αντιμετωπίσουμε σαν την Αλ Κάιντα».

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters