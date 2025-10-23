Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 5% στις τιμές του μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν θεαματική άνοδο, αμέσως μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Ρωσίας.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε κατά 3,40 δολάρια (2,55 λίρες), ή 5,4%, κλείνοντας στα 65,99 δολάρια (49,53 λίρες) το βαρέλι.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 3,29 δολάρια (2,47 λίρες), ή 5,6%, φθάνοντας τα 61,79 δολάρια (46,37 λίρες) το βαρέλι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο και για τα δύο συμβόλαια από τα μέσα Ιουνίου.

Η Ρωσία, η οποία το 2024 ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς, καθώς οι Rosneft και Lukoil, οι δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ενέργειας, συμπεριλήφθηκαν στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ουάσιγκτον.

