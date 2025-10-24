Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

Οι κύριες παλαιστινιακές φατρίες δήλωσαν ότι συμφώνησαν να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών, αφού η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έλαβε «σαφείς εγγυήσεις» από τους μεσολαβητές ότι «ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Χαμάς αναφέρεται ότι οι ομάδες συμφώνησαν σε συνάντηση στο Κάιρο να παραδώσουν «τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους "τεχνοκράτες", η οποία θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ζωής και τις βασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους αραβικούς αδελφούς και τους διεθνείς οργανισμούς».

Η δήλωση καλούσε επίσης σε συνάντηση για να «συμφωνηθεί μια εθνική στρατηγική και να αναζωογονηθεί η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) ως ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού». Η Χαμάς δεν είναι μέλος της ΟΑΠ, η οποία κυριαρχείται από τη μακροχρόνια αντίπαλό της, τη Φατάχ.

Σκηνές που έστησαν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη της Γάζας, στις 24 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Αυτό συμβαίνει καθώς η σύζυγος του πιο δημοφιλούς ηγέτη των Παλαιστινίων, Μαρουάν Μπαργκούτι, απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή (24/10) στον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για την αποφυλάκιση του συζύγου της από ισραηλινή φυλακή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα «λάβει απόφαση» για το θέμα.

Σε επιστολή της προς τον Τραμπ, η Φαντβά Μπαργκούτι, της οποίας ο σύζυγος εκτίει πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης από το 2002 για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, αλλά θεωρείται από πολλούς Παλαιστινίους ως πιθανός ηγέτης που θα μπορούσε να ενώσει το εθνικό τους κίνημα, προέτρεψε τον Τραμπ να πιέσει για την αποφυλάκισή του.

«Κύριε Πρόεδρε, ένας γνήσιος εταίρος σας περιμένει – ένας εταίρος που μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το κοινό μας όνειρο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε στην έκκλησή της. «Για χάρη της ελευθερίας του παλαιστινιακού λαού και της ειρήνης για όλες τις μελλοντικές γενιές, βοηθήστε στην απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη στο περιοδικό Time ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει την αποφυλάκιση του φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ. «Συζητούσα ακριβώς αυτό το θέμα περίπου 15 λεπτά πριν μου τηλεφωνήσετε», είπε. «Αυτό ήταν το θέμα της ημέρας για μένα. Οπότε θα πάρω μια απόφαση».

Επιθέσεις στη φυλακή

Ο 66χρονος Μπαργκούτι βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 20 χρόνια, μετά την καταδίκη του για τον σχεδιασμό επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο πέντε αμάχων, και καταδικάστηκε σε πέντε ισόβιες ποινές και 40 χρόνια φυλάκισης. Η δίκη επικρίθηκε ως «εξαιρετικά ελαττωματική» από την Διακοινοβουλευτική Ένωση.

Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν εδώ και καιρό την απελευθέρωσή του, συμπεριλαμβάνοντάς τον, σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων, αλλά το Ισραήλ αρνείται.

Ο Αράμπ Μπαργκούτι, γιος του ηγέτη, δήλωσε ότι ο πατέρας του δέχτηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του από οκτώ φρουρούς στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ μεταφερόταν από τη φυλακή Γκανότ στη φυλακή Μεγκίντο.

Ο φερόμενος ξυλοδαρμός ακολούθησε μια επίσκεψη του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στον Παλαιστίνιο ηγέτη τον Αύγουστο. Ο Μπεν Γκβίρ, μέλος ενός ακροδεξιού κόμματος που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν από ισραηλινά δικαστήρια για υποκίνηση ρατσισμού και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, χλεύασε τον Μπαργκούτι σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε τότε.

Σύμφωνα με τον γιο του Μπαργκούτι, ο Μπεν Γκβίρ έδειξε επίσης στον 66χρονο κρατούμενο μια φωτογραφία μιας ηλεκτρικής καρέκλας και του είπε ότι άξιζε να εκτελεστεί.

Διεθνής δύναμη για την εφαρμογή της εκεχειρίας

Η επιστολή της Φαντβά Μπαργκούτι στάλθηκε στον Τραμπ ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να εξασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα την Παρασκευή ότι σύντομα θα συγκροτηθεί μια διεθνής δύναμη για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και είπε ότι το Ισραήλ, το οποίο αντιτίθεται στη συμμετοχή της Τουρκίας, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο στους συμμετέχοντες.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προσφερθεί να το κάνουν. Προφανώς, καθώς συγκροτείται αυτή τη δύναμη, θα πρέπει να είναι άνθρωποι με τους οποίους το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», είπε.

«Μπλόκο» Νετανιάχου στην Τουρκία

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής, ήταν η πρώτη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που αναγνώρισε το Ισραήλ.

Ωστόσο, υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία έχει υποδεχτεί ηγέτες της Χαμάς και έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ, το οποίο ο Ερντογάν κατηγορεί για γενοκτονία στη Γάζα, μια κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται.

Ο Ρούμπιο είναι το τέταρτο μέλος του στενού κύκλου του Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κνέσετ την περασμένη εβδομάδα — μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ως μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θέλει να διασφαλίσει την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

«Σαφείς εγγυήσεις»

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε «σαφείς εγγυήσεις» από τους μεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία ότι «ο πόλεμος έχει τελειώσει ουσιαστικά».

Ζήτησε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στην ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα και ότι δεν παρατηρείται μείωση της πείνας.

«Η κατάσταση παραμένει καταστροφική, διότι η βοήθεια που εισέρχεται δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους.

*Με πληροφορίες από Guardian

