ΟΗΕ: 61 εκατoμμύρια τόνοι ερειπίων καλύπτουν τη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια πολέμου

Ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, η καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας έχει λάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περίπου τα τρία τέταρτα των κτιρίων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν καταστραφεί, αφήνοντας πίσω περισσότερους από 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων.

Η εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας τεράστιας πρόκλησης: την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, το βάρος των ερειπίων και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που προκύπτουν καθιστούν το έργο αυτό εξαιρετικά δύσκολο.

Γάζα: 170 φορές το βάρος του Empire State Building

Μέχρι τις 8 Ιουλίου 2025, ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει ζημιές ή καταστροφή σε σχεδόν 193.000 κτίρια όλων των τύπων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 78% του συνόλου των κτιρίων που υπήρχαν πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος UNOSAT του ΟΗΕ δείχνουν πως μόνο στην Πόλη της Γάζας έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί το 83% των κτιρίων.

https://www.instagram.com/reel/DQKQLSbkoxf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ποσότητα των ερειπίων υπολογίζεται σε 61,5 εκατομμύρια τόνους — περίπου 170 φορές το βάρος του Empire State Building της Νέας Υόρκης ή 6.000 φορές εκείνο του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την ανάλυση, ότι σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Γάζας αντιστοιχούν περίπου 169 κιλά ερειπίων. Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτών δημιουργήθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του πολέμου, ενώ μόνο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2025 παρήχθησαν περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι — κυρίως στις περιοχές Ράφα και Χαν Γιούνις.

Γάζα: Τοξικά απόβλητα και υγειονομικοί κίνδυνοι

Έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, τονίζει ότι τα ερείπια ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Περίπου 4,9 εκατομμύρια τόνοι εκτιμάται ότι έχουν μολυνθεί με αμίαντο από παλαιά κτίρια, κυρίως σε καταυλισμούς προσφύγων όπως της Τζαμπάλια, της Νουσέιρατ, του αλ-Μαγάζι, της Χαν Γιούνις και της Ράφα. Επιπλέον, άλλα 2,9 εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από κατεστραμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενδέχεται να περιέχουν χημικά κατάλοιπα και τοξικές ουσίες.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε σε επίσημα δεδομένα.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς — στοιχεία που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ — τουλάχιστον 68.280 θανάτους, κυρίως αμάχων.

Διαβάστε επίσης