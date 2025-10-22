ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για μία υγειονομική κρίση πολλών γενεών στη Γάζα

Newsbomb

ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γάζα βιώνει μια σοβαρή υγειονομική κρίση που, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, θα έχει επιπτώσεις για πολλές γενιές. Ο συνδυασμός ασθενειών, τραυματισμών και λιμού, μαζί με την κατάρρευση του συστήματος υγείας, δημιουργεί μια «θανατηφόρα συνθήκη» που απαιτεί άμεση και σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ανάγκη για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει τη διέλευση περισσότερων ιατρικών προμηθειών και βοήθειας προς τη Γάζα. Ωστόσο, ο Δρ Τέντρος υπογραμμίζει πως τα επίπεδα βοήθειας εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή για την αποκατάσταση του συστήματος υγείας στην περιοχή. Η συμφωνία εκεχειρίας, που περιλαμβάνει την αύξηση της βοήθειας χωρίς παρεμβάσεις από καμία πλευρά, χαρακτηρίζεται από τον Λευκό Οίκο ως το πρώτο στάδιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι οι κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν λιμό, εκτεταμένους τραυματισμούς και επιδημίες, που επιδεινώνονται από την καταστροφή των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, η περιορισμένη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια καθιστά την κατάσταση καταστροφική και δύσκολα περιγράψιμη. Οι επιπτώσεις στη ψυχική υγεία είναι επίσης ανησυχητικές, καθιστώντας τη κρίση πρόκληση για το μέλλον της περιοχής.

Δυσκολίες στην παροχή βοήθειας

Παρά τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι προμήθειες που φτάνουν καθημερινά στη Γάζα δεν επαρκούν. Οι ανάγκες απαιτούν περίπου 600 φορτηγά με προμήθειες ημερησίως, ενώ η πραγματική ποσότητα κυμαίνεται μεταξύ 200 και300. Κατά τη διάρκεια σύντομης διακοπής της βοήθειας, λόγω στρατιωτικών επιθέσεων και έντασης, οι διεθνείς πιέσεις οδήγησαν στην επανέναρξη των προμηθειών.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ καταδίκασε τη χρήση της βοήθειας ως μέσο πίεσης και ζήτησε από το Ισραήλ να μην θέτει προϋποθέσεις, όπως η επιστροφή των σορών αιχμαλώτων, που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός πολλών σημείων διέλευσης και η κατάσχεση υλικών που προορίζονται για την αποκατάσταση του υγειονομικού συστήματος εμποδίζουν την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών υγείας. Υλικά που θεωρούνται δυνητικά διπλής χρήσης, όπως πανιά και στηρίγματα για σκηνές νοσοκομείων πεδίου, απομακρύνονται από τις αρχές, υπονομεύοντας την προσπάθεια δημιουργίας υποδομών.

Επιπλέον, χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε αναμονή για ιατρικές αποστολές εκκένωσης, οι οποίες έχουν σταματήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες λόγω θρησκευτικών εορτών στο Ισραήλ. Ο Δρ Τέντρος προειδοποιεί ότι εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την αναμονή και ζητά αύξηση των πτήσεων για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

70 δισ. δολάρια θα στοιχίσει η ανοικοδόμηση

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους. Από τότε, πάνω από 68.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Έκθεση του ΟΗΕ τον Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα υπάρχει λιμός, παρά την άρνηση των ισραηλινών αρχών.

Η αποκατάσταση της Γάζας αναμένεται να κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 10% εξ'αυτών να απαιτείται για την ανασυγκρότηση του καταρρακωμένου συστήματος υγείας. Ο Δρ Τέντρος καταλήγει επισημαίνοντας ότι η ειρήνη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία, αλλά η εύθραυστη εκεχειρία έχει ήδη σπάσει αρκετές φορές, με τραγικές συνέπειες για τους κατοίκους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων έχουν δρομολογηθεί, θα καταβληθούν άμεσα - Γιατί δεν προχωρά ο εμβολιασμός

15:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απεργία πείνας ξεκίνησε ένας Κουβανός που απελάθηκε σε απομακρυσμένο αφρικανικό βασίλειο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - «Άρπαξε» η κουζίνα

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

15:03ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

14:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη

14:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Συνελήφθη ο Κινέζος λογιστής των καρτέλ του Μεξικού - Το «σκοτεινό» ταξίδι του στον κόσμο των ναρκωτικών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δίωξη ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με Λανουά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

14:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Χωρίς φιλόλογο και άλλες έξι ειδικότητες το Γυμνάσιο Ιθάκης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε – Νεκρός ένας 58χρονος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ