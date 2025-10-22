ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

Η Γάζα βιώνει μια σοβαρή υγειονομική κρίση που, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, θα έχει επιπτώσεις για πολλές γενιές. Ο συνδυασμός ασθενειών, τραυματισμών και λιμού, μαζί με την κατάρρευση του συστήματος υγείας, δημιουργεί μια «θανατηφόρα συνθήκη» που απαιτεί άμεση και σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ανάγκη για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει τη διέλευση περισσότερων ιατρικών προμηθειών και βοήθειας προς τη Γάζα. Ωστόσο, ο Δρ Τέντρος υπογραμμίζει πως τα επίπεδα βοήθειας εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή για την αποκατάσταση του συστήματος υγείας στην περιοχή. Η συμφωνία εκεχειρίας, που περιλαμβάνει την αύξηση της βοήθειας χωρίς παρεμβάσεις από καμία πλευρά, χαρακτηρίζεται από τον Λευκό Οίκο ως το πρώτο στάδιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι οι κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν λιμό, εκτεταμένους τραυματισμούς και επιδημίες, που επιδεινώνονται από την καταστροφή των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, η περιορισμένη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια καθιστά την κατάσταση καταστροφική και δύσκολα περιγράψιμη. Οι επιπτώσεις στη ψυχική υγεία είναι επίσης ανησυχητικές, καθιστώντας τη κρίση πρόκληση για το μέλλον της περιοχής.

Δυσκολίες στην παροχή βοήθειας

Παρά τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι προμήθειες που φτάνουν καθημερινά στη Γάζα δεν επαρκούν. Οι ανάγκες απαιτούν περίπου 600 φορτηγά με προμήθειες ημερησίως, ενώ η πραγματική ποσότητα κυμαίνεται μεταξύ 200 και300. Κατά τη διάρκεια σύντομης διακοπής της βοήθειας, λόγω στρατιωτικών επιθέσεων και έντασης, οι διεθνείς πιέσεις οδήγησαν στην επανέναρξη των προμηθειών.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ καταδίκασε τη χρήση της βοήθειας ως μέσο πίεσης και ζήτησε από το Ισραήλ να μην θέτει προϋποθέσεις, όπως η επιστροφή των σορών αιχμαλώτων, που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός πολλών σημείων διέλευσης και η κατάσχεση υλικών που προορίζονται για την αποκατάσταση του υγειονομικού συστήματος εμποδίζουν την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών υγείας. Υλικά που θεωρούνται δυνητικά διπλής χρήσης, όπως πανιά και στηρίγματα για σκηνές νοσοκομείων πεδίου, απομακρύνονται από τις αρχές, υπονομεύοντας την προσπάθεια δημιουργίας υποδομών.

Επιπλέον, χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε αναμονή για ιατρικές αποστολές εκκένωσης, οι οποίες έχουν σταματήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες λόγω θρησκευτικών εορτών στο Ισραήλ. Ο Δρ Τέντρος προειδοποιεί ότι εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την αναμονή και ζητά αύξηση των πτήσεων για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

70 δισ. δολάρια θα στοιχίσει η ανοικοδόμηση

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους. Από τότε, πάνω από 68.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Έκθεση του ΟΗΕ τον Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα υπάρχει λιμός, παρά την άρνηση των ισραηλινών αρχών.

Η αποκατάσταση της Γάζας αναμένεται να κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 10% εξ'αυτών να απαιτείται για την ανασυγκρότηση του καταρρακωμένου συστήματος υγείας. Ο Δρ Τέντρος καταλήγει επισημαίνοντας ότι η ειρήνη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία, αλλά η εύθραυστη εκεχειρία έχει ήδη σπάσει αρκετές φορές, με τραγικές συνέπειες για τους κατοίκους.