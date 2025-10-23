Al Jazeera: Σε νεκροταφεία ζουν πλέον πολλοί Παλαιστίνιοι στην ισοπεδωμένη Γάζα

Τα νεκροταφεία είναι πλέον η τελευταία επιλογή καταφυγίων στη Γάζα για τους Παλαιστίνιους εν μέσω ερειπίων «Η γη για τους νεκρούς είναι πλέον το μόνο καταφύγιο για τους ζωντανούς», λέει ένας κάτοικος της Γάζας

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που δεν έχουν στέγη ή σπίτι για να επιστρέψουν αφού το Ισραήλ κατέστρεψε τις κατοικίες τους σε όλη τη Γάζα στήνουν σκηνές σε νεκροταφεία ως έσχατη λύση, καθώς η ανθρωπιστική καταστροφή στον θύλακα παραμένει οξεία παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Αυτό το νεκροταφείο δεν προοριζόταν για τους ζωντανούς», δήλωσε η Χιντ Χουνταρί του Al Jazeera, από τη νότια πόλη Χαν Γιουνίς.

«Αλλά σήμερα, φιλοξενεί δεκάδες οικογένειες που δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε». Η Χουνταρί είπε ότι οι Παλαιστίνιοι κατασκήνωσαν στο σημείο «όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή είναι ο τελευταίος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος». «Τα νεκροταφεία έχουν γίνει καταφύγια όχι από επιλογή, αλλά από απελπισία», πρόσθεσε.

Ο Ράμι Μούσλεχ, πατέρας 12 παιδιών που εκτοπίστηκε από την πόλη Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα, δεν μπορούσε να βρει καμία βιώσιμη επιλογή εκτός από το νεκροταφείο. «Για τους γονείς, το συναισθηματικό κόστος είναι βαρύ. Το ψυχολογικό τραύμα του πολέμου επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πρέπει να μεγαλώνουν παιδιά ανάμεσα σε ταφόπλακες», δήλωσε στο Al Jazeera.

Μια άλλη κάτοικος, η Σαμπάχ Μοχάμεντ είπε ότι τα νεκροταφεία έχουν πλέον χάσει όλη τους την ιερότητα. «Τα νεκροταφεία, ιεροί χώροι κάποτε για τους νεκρούς, είναι πλέον σιωπηλοί μάρτυρες μιας ζωντανής κρίσης. Χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ιδιωτικότητα... μόνο το ελάχιστο απαραίτητο για να επιβιώσουν», δήλωσε στο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι - ή περίπου το 90% του πληθυσμού - σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλοί έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, περίπου 10 φορές ή και περισσότερο. Οι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα στριμώχνονται σε υπερπλήρη καταφύγια, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε αναγκαστικές εντολές προς τους κατοίκους της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν και στη συνέχεια βομβάρδισε πολλούς καθώς έφευγαν προς τα νότια.

Η τιμή ενοικίασης ακόμη και ενός τετραγωνικού μέτρου γης για να στήσει κανείς μια σκηνή είναι απαγορευτική για πολλούς εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν έχουν σταθερό εισόδημα και εξαρτώνται από την περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια. Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ότι 61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών καλύπτουν τώρα τη Γάζα και ολόκληρες γειτονιές έχουν σβηστεί.

Ανέφερε ότι οικογένειες αναζητούν στα ερείπια στέγη και νερό. Ενώ η εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πείνα «ως μέθοδο πολέμου».

Η βοήθεια διοχετεύεται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, ενώ κανένα από τα περάσματα στο βορρά δεν έχει ανοίξει.