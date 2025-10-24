«Φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» η Γάζα: Ο κίνδυνος από τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί

Το «φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» της Γάζας έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους και η εκκαθάρισή του θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες, προειδοποιούν οι ειδικοί

Newsbomb

«Φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» η Γάζα: Ο κίνδυνος από τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί

Παλαιστίνιοι περπατούν δίπλα από κατεστραμμένα σπίτια στην πόλη της Γάζας

REUTERS/Ebrahim Hajjaj
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ισοπεδωμένη από τον πόλεμο Γάζα καλύπτεται από ένα θανατηφόρο «ναρκοπέδιο» κρυμμένων πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 53 ανθρώπους. Η εκκαθάρισή του θα μπορούσε να διαρκέσει 20 έως 30 χρόνια, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο Νικ Ορ, ειδικός στην εξουδετέρωση εκρηκτικών στην ανθρωπιστική ομάδα βοήθειας Humanity & Inclusion, περιέγραψε τη Λωρίδα της Γάζας ως ένα «φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο», παρομοιάζοντάς την με τις βρετανικές πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Αν ψάχνετε για μια πλήρη εκκαθάριση, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί», είπε ο Ορ για την προσπάθεια εκκαθάρισης των ναρκών.

«Οι επόμενες γενιές θα βρίσκουν νάρκες»

Ο Τζούμα Αλ-Σαφάντι περπατάει πάνω από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της οικογένειάς του στην πόλη της Γάζας. Ο Ορ είπε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 χρόνια για να εντοπιστούν και να καθαριστούν όλες οι νάρκες και οι βόμβες στην επιφάνεια, επισημαίνοντας τα προβλήματα με την αναζήτηση στα ερείπια της Γάζας και την πιθανώς τεράστια ποσότητα εκρηκτικών που είναι κρυμμένα στο έδαφος.

Ο Ορ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Γάζα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των δύο ετών του πολέμου, είναι επί του παρόντος μέλος μιας επταμελούς ομάδας που συγκέντρωσε η Humanity & Inclusion για να ερευνήσει τη γη για εκρηκτικά που βρίσκονται κοντά σε βασικά κτήρια όπως νοσοκομεία και αρτοποιεία.

Η ομάδα εργάζεται επί του παρόντος για να λάβει άδεια από το Ισραήλ με σκοπό να αφαιρέσει και να καταστρέψει τα εκρηκτικά που βρίσκει για να καταστήσει αδύνατη μεταξύ άλλων την επαναχρησιμοποίησή τους από τη Χαμάς. Μέχρι την Τετάρτη, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις κρυμμένες βόμβες, με εκατοντάδες άλλους να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ομάδες βοήθειας όπως η Humanity & Inclusion πιστεύουν ότι οι αριθμοί του ΟΗΕ είναι πολύ χαμηλότεροι από την πραγματικότητα. Η Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) έχει ζητήσει την έναρξη μιας μαζικής δημόσιας προσπάθειας ενημέρωσης στη Γάζα για να προειδοποιήσει τους πολίτες να μένουν μακριά από ύποπτους μηχανισμούς καθώς επιστρέφουν σε επικίνδυνες περιοχές του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα.

Τι συνέβη στη Μοζαμβίκη και το Βιετνάμ

Η αποναρκοθέτηση πυκνών περιοχών μπορεί να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα προσπάθεια. Χρειάστηκαν περίπου 22 χρόνια για να κηρυχθεί η Μοζαμβίκη επίσημα απαλλαγμένη από νάρκες το 2015, ως αποτέλεσμα του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και του εμφυλίου πολέμου στην αφρικανική χώρα. Ακόμα και 50 χρόνια μετά την Πτώση της Σαϊγκόν, το Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει αμέτρητες νάρκες που δεν έχουν εκραγεί κρυμμένες στο έδαφος του, με περίπου το 18% της χώρας να έχει μολυνθεί, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Ανόι.

Από το 1975, αυτά τα εκρηκτικά έχουν σκοτώσει περίπου 40.000 ανθρώπους, με άλλους 60.000 τραυματίες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Δράσης για τις Ναρκοπεδίου του Βιετνάμ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14ΚΟΣΜΟΣ

Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια ξεκίνησαν την ετήσια μετανάστευσή τους στο Νησί των Χριστουγέννων - Βίντεο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

09:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O Moby στο Release Athens 2026

09:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HUAWEI Pura 80 Series: Η τέχνη της φωτογραφίας και του design στη νέα εποχή

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» η Γάζα: Ο κίνδυνος από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί - Η εκκαθάριση θα διαρκέσει 30 χρόνια

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες ντροπής στο Ρέθυμνο: Βεβήλωσαν ξανά το γκράφιτι του Πάρη Δερμάνη στους Αρμένους

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερειακή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

08:30WHAT THE FACT

Η Carlsberg λάνσαρε τη… μικρότερη μπύρα στον κόσμο – Δείτε το εντυπωσιακό μπουκαλάκι

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παράταση για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο γλυκιά μελωδία» – Ακούστε το τραγούδι που κάνει τη σοκολάτα πιο νόστιμη

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων με την απόδραση των δραστών - «Ανέβηκαν σε σκούτερ, φεύγουν»

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας: Οι προτεραιότητες της Gen Z και η δυσκολία εύρεσης και διατήρησης ταλέντων

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος «Τειρεσίας» εις τριπλούν για τους «μπαταχτσήδες» - Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ