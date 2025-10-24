«Φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» η Γάζα: Ο κίνδυνος από τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί

Η ισοπεδωμένη από τον πόλεμο Γάζα καλύπτεται από ένα θανατηφόρο «ναρκοπέδιο» κρυμμένων πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 53 ανθρώπους. Η εκκαθάρισή του θα μπορούσε να διαρκέσει 20 έως 30 χρόνια, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο Νικ Ορ, ειδικός στην εξουδετέρωση εκρηκτικών στην ανθρωπιστική ομάδα βοήθειας Humanity & Inclusion, περιέγραψε τη Λωρίδα της Γάζας ως ένα «φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο», παρομοιάζοντάς την με τις βρετανικές πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Αν ψάχνετε για μια πλήρη εκκαθάριση, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί», είπε ο Ορ για την προσπάθεια εκκαθάρισης των ναρκών.

«Οι επόμενες γενιές θα βρίσκουν νάρκες»

Ο Τζούμα Αλ-Σαφάντι περπατάει πάνω από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της οικογένειάς του στην πόλη της Γάζας. Ο Ορ είπε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 χρόνια για να εντοπιστούν και να καθαριστούν όλες οι νάρκες και οι βόμβες στην επιφάνεια, επισημαίνοντας τα προβλήματα με την αναζήτηση στα ερείπια της Γάζας και την πιθανώς τεράστια ποσότητα εκρηκτικών που είναι κρυμμένα στο έδαφος.

Ο Ορ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη Γάζα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των δύο ετών του πολέμου, είναι επί του παρόντος μέλος μιας επταμελούς ομάδας που συγκέντρωσε η Humanity & Inclusion για να ερευνήσει τη γη για εκρηκτικά που βρίσκονται κοντά σε βασικά κτήρια όπως νοσοκομεία και αρτοποιεία.

Η ομάδα εργάζεται επί του παρόντος για να λάβει άδεια από το Ισραήλ με σκοπό να αφαιρέσει και να καταστρέψει τα εκρηκτικά που βρίσκει για να καταστήσει αδύνατη μεταξύ άλλων την επαναχρησιμοποίησή τους από τη Χαμάς. Μέχρι την Τετάρτη, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις κρυμμένες βόμβες, με εκατοντάδες άλλους να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ομάδες βοήθειας όπως η Humanity & Inclusion πιστεύουν ότι οι αριθμοί του ΟΗΕ είναι πολύ χαμηλότεροι από την πραγματικότητα. Η Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) έχει ζητήσει την έναρξη μιας μαζικής δημόσιας προσπάθειας ενημέρωσης στη Γάζα για να προειδοποιήσει τους πολίτες να μένουν μακριά από ύποπτους μηχανισμούς καθώς επιστρέφουν σε επικίνδυνες περιοχές του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα.

Τι συνέβη στη Μοζαμβίκη και το Βιετνάμ

Η αποναρκοθέτηση πυκνών περιοχών μπορεί να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα προσπάθεια. Χρειάστηκαν περίπου 22 χρόνια για να κηρυχθεί η Μοζαμβίκη επίσημα απαλλαγμένη από νάρκες το 2015, ως αποτέλεσμα του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και του εμφυλίου πολέμου στην αφρικανική χώρα. Ακόμα και 50 χρόνια μετά την Πτώση της Σαϊγκόν, το Βιετνάμ εξακολουθεί να έχει αμέτρητες νάρκες που δεν έχουν εκραγεί κρυμμένες στο έδαφος του, με περίπου το 18% της χώρας να έχει μολυνθεί, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Ανόι.

Από το 1975, αυτά τα εκρηκτικά έχουν σκοτώσει περίπου 40.000 ανθρώπους, με άλλους 60.000 τραυματίες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Δράσης για τις Ναρκοπεδίου του Βιετνάμ.

Διαβάστε επίσης