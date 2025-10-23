Ρούμπιο: Τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ «απειλούν» την ανακωχή στη Γάζα

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια κίνηση του κοινοβουλίου του Ισραήλ προς την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης θα απειλούσε το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. «Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να στηρίξουν μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε μια προφανή προσπάθεια να φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακροδεξιοί πολιτικοί έκαναν το συμβολικό βήμα να δώσουν προκαταρκτική έγκριση σε ένα νομοσχέδιο που δίνει στο Ισραήλ εξουσία να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Οι Παλαιστίνιοι ισχυρίζονται ότι η Δυτική Όχθη - που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967 - αποτελεί μέρος ενός ανεξάρτητου κράτους στου οποίου την ίδρυση ελπίζουν. Πέρυσι, το Διεθνές Δικαστήριο - το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ - δήλωσε ότι η κατοχή του Ισραήλ ήταν παράνομη.

Ο Νετανιάχου έχει μιλήσει στο παρελθόν υπέρ της προσάρτησης γης της Δυτικής Όχθης, αλλά δεν το έχει προωθήσει λόγω του κινδύνου αποξένωσης των ΗΠΑ - του σημαντικότερου συμμάχου του Ισραήλ - και των αραβικών χωρών που έχουν οικοδομήσει σχέσεις με το Ισραήλ μετά από δεκαετίες εχθρότητας.

Οι υπερεθνικιστές στον κυβερνητικό συνασπισμό του όμως έχουν επανειλημμένα ζητήσει από το Ισραήλ να προσαρτήσει πλήρως τη Δυτική Όχθη, αν και το νομοσχέδιο κατατέθηκε από βουλευτές εκτός κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 25-24. Δεν είναι σαφές εάν έχει υποστήριξη για να κερδίσει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) των 120 εδρών, και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους ο πρωθυπουργός μπορεί να το καθυστερήσει ή να το νικήσει.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την κίνηση της Κνεσέτ, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αποκτήσει κυριαρχία επί της παλαιστινιακής γης. Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν 700.000 Εβραίους κατά τη διάρκεια της κατοχής της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Υπολογίζεται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους.

Οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου - μια θέση που υποστηρίχθηκε από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου πέρυσι. Καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε ότι η προσάρτηση θα ήταν «αντιπαραγωγική» και «απειλητική» για την ειρηνευτική συμφωνία - επαναλαμβάνοντας την αντίθεση των ΗΠΑ στην προσάρτηση.

Η επίσκεψή του σημειώνεται αμέσως μετά τα ταξίδια του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και δύο ειδικών απεσταλμένων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να πιέσει για την έναρξη συνομιλιών για τη δεύτερη κρίσιμη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα.

Η πρώτη φάση - η οποία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την εισροή βοήθειας - τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής έχει τηρηθεί.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε παρόμοια αισιοδοξία με τον Βανς για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Κάθε μέρα θα υπάρχουν απειλές, αλλά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την υλοποίησή της, και το γεγονός ότι τα καταφέραμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα καλό σημάδι», είπε. Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου θα περιλαμβάνει τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στη Γάζα, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης