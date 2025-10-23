Ρούμπιο: Τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ «απειλούν» την ανακωχή στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποιεί κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, αφού το κοινοβούλιο του Ισραήλ προωθεί την κίνηση

Newsbomb

Ρούμπιο: Τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ «απειλούν» την ανακωχή στη Γάζα
U.S. Secretary of State Marco Rubio attends a United Nations Security Council ministerial meeting on Ukraine at the U.N. headquarters, Tuesday, Sept. 23, 2025. (Charly Triballeau/Pool Photo via AP)
AFP or licensors
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια κίνηση του κοινοβουλίου του Ισραήλ προς την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης θα απειλούσε το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. «Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να στηρίξουν μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε μια προφανή προσπάθεια να φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακροδεξιοί πολιτικοί έκαναν το συμβολικό βήμα να δώσουν προκαταρκτική έγκριση σε ένα νομοσχέδιο που δίνει στο Ισραήλ εξουσία να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Οι Παλαιστίνιοι ισχυρίζονται ότι η Δυτική Όχθη - που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967 - αποτελεί μέρος ενός ανεξάρτητου κράτους στου οποίου την ίδρυση ελπίζουν. Πέρυσι, το Διεθνές Δικαστήριο - το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ - δήλωσε ότι η κατοχή του Ισραήλ ήταν παράνομη.

Ο Νετανιάχου έχει μιλήσει στο παρελθόν υπέρ της προσάρτησης γης της Δυτικής Όχθης, αλλά δεν το έχει προωθήσει λόγω του κινδύνου αποξένωσης των ΗΠΑ - του σημαντικότερου συμμάχου του Ισραήλ - και των αραβικών χωρών που έχουν οικοδομήσει σχέσεις με το Ισραήλ μετά από δεκαετίες εχθρότητας.

Οι υπερεθνικιστές στον κυβερνητικό συνασπισμό του όμως έχουν επανειλημμένα ζητήσει από το Ισραήλ να προσαρτήσει πλήρως τη Δυτική Όχθη, αν και το νομοσχέδιο κατατέθηκε από βουλευτές εκτός κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 25-24. Δεν είναι σαφές εάν έχει υποστήριξη για να κερδίσει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) των 120 εδρών, και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους ο πρωθυπουργός μπορεί να το καθυστερήσει ή να το νικήσει.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την κίνηση της Κνεσέτ, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αποκτήσει κυριαρχία επί της παλαιστινιακής γης. Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν 700.000 Εβραίους κατά τη διάρκεια της κατοχής της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Υπολογίζεται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους.

Οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου - μια θέση που υποστηρίχθηκε από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου πέρυσι. Καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε ότι η προσάρτηση θα ήταν «αντιπαραγωγική» και «απειλητική» για την ειρηνευτική συμφωνία - επαναλαμβάνοντας την αντίθεση των ΗΠΑ στην προσάρτηση.

Η επίσκεψή του σημειώνεται αμέσως μετά τα ταξίδια του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και δύο ειδικών απεσταλμένων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να πιέσει για την έναρξη συνομιλιών για τη δεύτερη κρίσιμη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα.

Η πρώτη φάση - η οποία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την εισροή βοήθειας - τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής έχει τηρηθεί.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε παρόμοια αισιοδοξία με τον Βανς για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Κάθε μέρα θα υπάρχουν απειλές, αλλά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την υλοποίησή της, και το γεγονός ότι τα καταφέραμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα καλό σημάδι», είπε. Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου θα περιλαμβάνει τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στη Γάζα, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες με την υποψία ότι βοηθούσαν τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έκλεψε πορτοφόλι και κοσμήματα - Χειροπέδες και στη μητέρα του

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον περιορισμό των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκε 52χρονος σε εργοστάσιο - Σιδερένια ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Σε νεκροταφεία ζουν πλέον πολλοί Παλαιστίνιοι στην ισοπεδωμένη Γάζα - «Παιδιά μεγαλώνουν ανάμεσα σε ταφόπλακες»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Politico: «Να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα» -Τι είπε για την πράσινη μετάβαση

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού- Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στους 12 οι νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Van Gogh: The Immersive Experience»: Η έκθεση που ζωντανεύει το έργο του Βαν Γκογκ

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή

11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

12:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς στη Σερβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ