Ισραήλ: Η Κνεσέτ ενέκρινε νομοσχέδιο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Το ισρραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε σε προκαταρκτική ψηφοφορία νομοσχέδιο για την εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η προκαταρκτική ψηφοφορία, η οποία προηγείται των τριών υποχρεωτικών ψηφοφοριών στην Κνεσέτ πριν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 24 κατά.

Το νομοσχέδιο προτάθηκε από τον βουλευτή Άβι Μάοζ του σληροπυρηνικού κόμματος Νόαμ.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ , δήλωσε «αισιόδοξος» ότι η εκεχειρία «θα τηρηθεί», ανέφερε το Channel 12.

«Χρειάζεται χρόνος, αλλά αυτά που έχω δει τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», πρόσθεσε. «Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο », κατέληξε ο Βανς.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την ιδέα του Ισραήλ ως κράτους-πελάτη των ΗΠΑ «ανοησία» .

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής», είπε απαντώντας σε ερώτηση επί του θέματος, όπως αναφέρθηκε από τους Times of Israel.

«Έχουμε μια εταιρική σχέση, μια συμμαχία εταίρων», είπε ο Νετανιάχου, «που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους. Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να έχουμε διαφωνίες, αλλά συνολικά, όχι, και τον τελευταίο χρόνο, έχουμε καταλήξει σε συμφωνία όχι μόνο για τους στόχους, αλλά και για το πώς θα τους επιτύχουμε».