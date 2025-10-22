Γάζα - Καταδίκη Ισραήλ από Διεθνές Δικαστήριο: Δεν δικαιολογείται η αναστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν το δικαστήριο του ΟΗΕ ότι πολιτικοποιείται και χρησιμοποιείται ως όπλο εναντίον του Ισραήλ

Γάζα - Καταδίκη Ισραήλ από Διεθνές Δικαστήριο: Δεν δικαιολογείται η αναστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο προεδρεύων δικαστής Yuji Iwasawa διαβάζει τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει το Ισραήλ για να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστινίους στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. (AP Photo/Peter Dejong)

AP/Αρχείου
Το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο νομικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, εξέδωσε νομική γνωμοδότηση στην οποία δηλώνει ότι το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με τους οργανισμούς του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ παράλληλα καταδίκασε τον αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση Νετανιάχου στην περιοχή, νωρίτερα φέτος.

Το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε επίσης στη γνωμοδότησή του ότι η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο κύριος οργανισμός του ΟΗΕ που εξυπηρετεί τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δεν έχει παραβιάσει την αμεροληψία, ένα πόρισμα που έχει πολιτικό βάρος παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεσμευτικό.

«Η κατοχική δύναμη δεν μπορεί ποτέ να επικαλεστεί λόγους ασφαλείας για να δικαιολογήσει τη γενική αναστολή όλων των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων στην κατεχόμενη περιοχή», δήλωσε ο δικαστής Γιούτζι Ιβασάβα κατά την έκδοση της γνωμοδότησης. «Έπειτα από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο τοπικός πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει εφοδιαστεί επαρκώς».

γάζα-ανθρωπιστική-βοήθεια

Αγόρι μεταφέρει ένα κουτί με ανθρωπιστική βοήθεια που παραδόθηκε στη Χαν Γιούνις από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, στις 20 Οκτωβρίου 2025.

AP/Jehad Alshrafi

Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο, αφού το Ισραήλ ψήφισε νόμους που απαγόρευαν στην UNRWA να δραστηριοποιείται στη χώρα, περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητά της να παρέχει βοήθεια στη Γάζα.

Η γνωμοδότηση – που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Ισραήλ έναντι του ΟΗΕ, των οργανώσεων βοήθειας και των τρίτων κρατών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα – δεν είναι δεσμευτική, αλλά έχει πολιτικό βάρος και αναμένεται να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την UNRWA ότι έχει περισσότερους από χίλιους υπαλλήλους που συνδέονται με τη Χαμάς και ότι διδάσκει μίσος κατά του Ισραήλ στα σχολεία της. Η UNRWA έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες. Μια έρευνα του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι εννέα υπάλληλοι από τους 13.000 υπαλλήλους της UNWRA στη Γάζα «ενδέχεται» να έχουν εμπλακεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Ωστόσο, το δικαστήριο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ δεν έχει υποστηρίξει σωστά τις κατηγορίες εναντίον των υπαλλήλων της UNRWA.

«Το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω της UNRWA, έχουν αποτελέσει έναν απαραίτητο πάροχο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο δικαστής, αναλύοντας λεπτομερώς την υποχρέωση του Ισραήλ να υποστηρίξει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας του οργανισμού του ΟΗΕ.

Ανθρωπιστική βοήθεια - Γάζα

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια διασχίζουν την Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.

AP/Αρχείου

«Το δικαστήριο υπενθυμίζει την υποχρέωση του Ισραήλ να μην χρησιμοποιεί την πείνα του άμαχου πληθυσμού ως όπλο πολέμου», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν το δικαστήριο του ΟΗΕ ότι πολιτικοποιείται και χρησιμοποιείται ως όπλο εναντίον του Ισραήλ.

«Ενώ η Χάγη κατηγορεί το Ισραήλ, αγνοεί σκόπιμα τα εγκλήματα της Χαμάς και τον ρόλο της UNRWA, η οποία έχει από καιρό καταστεί εστία τρομοκρατίας στη Γάζα», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, την Τετάρτη πριν από την ανάγνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

