Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

Δεν θα αποσταλούν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, επιμένει το γραφείο του πρωθυπουργού, έπειτα από αναφορές για διαφωνία σχετικά με το θέμα κατά τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», δηλώνει το γραφείο του πρωθυπουργού στην εφημερίδα The Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική συμμετοχή» ξεκαθαρίζει.

Το Sky News Arabia αναφέρει ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε την τουρκική συμμετοχή σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενος παλαιστινιακή πηγή.

Επίσης, «απέρριψε πλήρως» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύτηκαν από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο βρετανικό-εμιράτο μέσο ενημέρωσης.

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση της από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα», αναφέρει η παλαιστινιακή πηγή.

