Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας - O Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης για τους πεσόντες Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, στις 16 Οκτωβρίου 2025. 

Η Βρετανία έστειλε έναν ανώτερο αξιωματικό και μια μικρή ομάδα στο Ισραήλ για να βοηθήσει τις διεθνείς προσπάθειες παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, σύμφωνα με το Sky News.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέλυσε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι από τη θέση του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ίδιος ο Χανέγκμπι ανακοίνωσε την απόφαση του πρωθυπουργού, ενώ ζήτησε επίσης «ενδελεχή έρευνα για την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, στην οποία ήμουν συνένοχος».

Ο Νετανιάχου «με ενημέρωσε σήμερα για την πρόθεσή του να διορίσει νέο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας», δήλωσε ο Χανέγκμπι. «Υπό το πρίσμα αυτό, η θητεία μου λήγει σήμερα. Θα είμαι, φυσικά, διαθέσιμος στον διάδοχό μου εάν χρειαστεί».

Σύμφωνα με το Ynt, η απόφαση συνδέεται με διαφορές απόψεων με τον πρωθυπουργό σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου και ήταν αβέβαιη δεδομένου ότι ο Χανέγκμπι είχε αντιταχθεί στην κατοχή της Πόλης της Γάζας και δεν είχε συμμετάσχει στην τελευταία επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τζάτσι Χανέγκμπι για «τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας (NSC)» και του ευχήθηκε «πολλές επιτυχίες για το μέλλον και καλή υγεία».

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε την πρόθεση του πρωθυπουργού να «διορίσει αμέσως τον Γκιλ Ράιχ», τον δεύτερο αξιωματούχο του οργανισμού, ως υπηρεσιακό διευθυντή του NSC.

Axios: «Ο Ρούμπιο σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες ή το Σαββατοκύριακο, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

IDF: «Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει αρκετές σορούς»

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός αναχώρησε για το σημείο συνάντησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς αρκετών Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

WSJ: «Η Χαμάς συμφωνεί να σταματήσει τις εκτελέσεις μελών αντίπαλων συμμοριών»

Μετά την πίεση των ΗΠΑ τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς να μην θέσουν σε κίνδυνο την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ, η ισλαμιστική οργάνωση αποφάσισε να σταματήσει τις εκτελέσεις μελών αντίπαλων συμμοριών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι ίδιοι οι μεσολαβητές, μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν προειδοποιήσει τη Χαμάς να αποφύγει να δώσει στο Ισραήλ δικαιολογία για να επαναλάβει τις μάχες. Οι μαχητές αποδέχτηκαν τη συμβουλή και ανακοίνωσαν την απόφασή τους στους ίδιους τους μεσολαβητές.

Αλλά το Ισραήλ έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Στη χθεσινή τους συνάντηση, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να αποφύγει την κλιμάκωση και να διασφαλίσει ότι οι απαντήσεις σε τυχόν φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς είναι αναλογικές.

Κούσνερ: «Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο»

Ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους σκοπεύουν να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας από περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ. «Κανένα κονδύλι για την ανοικοδόμηση δεν θα διατεθεί σε περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς», δήλωσε ο Κούσνερ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς. «Αυτό θα έδινε στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα ένα μέρος για να πάνε, να βρουν δουλειά και να ζήσουν».

