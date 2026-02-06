Το τι θα απογίνει με τον πρόεδρο (παραμένει ακόμα;) Γιάννη Παναγόπουλο δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που στο χώρο του συνδικαλισμού εμφανίζονται σκάνδαλα και φαινόμενα σκοτεινά και περίεργα.

Οπότε σταματήστε ορισμένοι να πέφτετε από τα σύννεφα. Κρίμα είναι.

Να σας θυμίσω το πάρτι με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πριν από 15 χρόνια; Τότε που οι ελεγκτικές αρχές είχαν ανακαλύψει δαπάνες χωρίς επαρκείς αποδείξεις και εμφάνιση υπερτιμολογήσεων σε κοινωνικές και ταξιδιωτικές δαπάνες διαφόρων εργατοπατέρων; Μάθαμε τι απέγιναν αυτές οι υποθέσεις;

Μήπως θέλετε να σας θυμίσω ότι ίδιο ακριβώς σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί και με διάφορους επαναστάτες του συνδικαλισμού που μάχονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον παλαιό ΟΣΕ; Ταξιδάκια αναψυχής, αργομισθίες, αναρρωτικές άδειες με το τσουβάλι και μισθοί που ξεπερνούσαν τις απολαβές γενικών διευθυντών. Τα ξεχάσατε κι αυτά;

Τι άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια; Τίποτα απολύτως. Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must. Χωρίς αυτόν δεν μπορούν να συντηρηθούν οι κομματικοί στρατοί και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει η εξουσία. Η εκάστοτε εξουσία, κόκκινη, πράσινη, μπλε.

Αφήστε λοιπόν τα σύννεφα και απολαύστε τα όσα αποκαλύπτονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μέχρι τις εκλογές δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε σκάνδαλα!

Πάρτε ποπ κορν…