Τζέι Ντι Βανς από Ισραήλ: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «πάει καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Steve Witkoff και ο Jared Kushner στέκονται δίπλα του, στο Kiryat Gat, Ισραήλ, Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εξελίσσεται «καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα», αν και προειδοποίησε πως η διαδικασία θα διαρκέσει «πολύ, πολύ καιρό». Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ισραήλ, όπου έχει μεταβεί και συγκεκριμένα από το κτίριο που στεγάζει το κοινό κέντρο συντονισμού ΗΠΑ–Ισραήλ για την εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Βρισκόμαστε μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη του ιστορικού ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή και, ειλικρινά, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα», είπε ο Βανς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την επίσημη λειτουργία του κέντρου.

Πίσω του βρίσκονταν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμφωνίας και έφτασαν στο Ισραήλ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για να προωθήσουν την εφαρμογή της.

Ο Βανς εξήγησε ότι στο νέο κέντρο «Ισραηλινοί και Αμερικανοί εργάζονται χέρι-χέρι για να ξεκινήσει το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, να εφαρμοστεί μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας στο έδαφος - όχι αμερικανικές - που θα μπορούν να διατηρούν τη σταθερότητα».

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε πως «απομένει πολλή δουλειά να γίνει» και ότι η πορεία προς τη μόνιμη ειρήνη θα είναι «μακρά και δύσκολη». Εξήρε ωστόσο τις προσπάθειες του Κούσνερ, του Γουίτκοφ και του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, για την υλοποίηση του σχεδίου.

