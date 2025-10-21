Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέδωσε στη Χαμάς ο Ερυθρός Σταυρός - Η αναλογία 15:1 στην ανταλλαγή

Μαχητές της Χαμάς παίρνουν θέση πριν παραδώσουν τα σώματα τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένης μιας μητέρας και των δύο παιδιών της, που εδώ και καιρό θεωρούνται νεκροί, στον Ερυθρό Σταυρό στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Την ολοκλήρωση της μεταφοράς στη Λωρίδα της Γάζας σορών Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε σήμερα τη μεταφορά των νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές της Γάζας, ως ουδέτερος μεσολαβητής (...). Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των σορών οι οποίες παρελήφθησαν σήμερα ανέρχεται σε 15», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε την δέκατη τρίτη σορό ομήρου που παραδόθηκε χθες το βράδυ από τη Χαμάς.

