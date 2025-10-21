Γάζα: Αυξάνονται, αλλά παραμένουν ανεπαρκείς οι προμήθειες φαγητού - Εκκλήσεις να ανοίξουν τα σύνορα

Φορτηγό φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους στη Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP/PAM) δήλωσε σήμερα ότι οι προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα αυξάνονται αλλά και πάλι είναι λιγότερες από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων διότι είναι ανοικτά μόνο δύο περάσματα προς τον θύλακα.

«Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αύξηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνοριακό πέρασμα τώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP Αμπίρ Ετέφα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Πρόσθεσε ότι μόνο δύο περάσματα είναι σε λειτουργία --το Κερέμ Σαλόμ και το Κισουφίμ-- αλλά ότι κανένα δεν είναι ανοικτό στο βόρειο τμήμα που πλήττεται από λιμό.

«Η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ζωτικής σημασίας. Είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να σώσουμε ζωές και να αντιμετωπίσουμε τον λιμό στη βόρεια Γάζα», δήλωσε η ίδια.

Αγόρι μεταφέρει ένα κουτί με ανθρωπιστική βοήθεια που παραδόθηκε στη Χαν Γιούνις από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, στις 20 Οκτωβρίου 2025. AP/Jehad Alshrafi

Μπέσεντ προς Σμότριτς: «Αποδέξου πλήρως» τη συμφωνία

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προέτρεψε τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπεζαλέλ Σμότριτς, να «αποδεχτεί πλήρως» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωση των ΗΠΑ από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, τη δεύτερη μεταξύ των δύο σε επτά μήνες, αναφέρεται ότι ο Μπέσεντ υπογράμμισε την επιστροφή των αιχμαλώτων και σημείωσε το ενδεχόμενο επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Σμότριτς – ο οποίος είχε ψηφίσει κατά της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – κάλεσε το Ισραήλ να επαναλάβει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κρατά έναν χάρτη που δείχνει το σχέδιο εποικισμού E1 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κοντά στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. AP/Ohad Zwigenberg

Χειροπέδες σε ψαράδες πέρασαν οι IDF

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) συνέλαβαν τρεις Παλαιστίνιους ψαράδες αφού άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η ένωση ψαράδων της Γάζας στο Al Jazeera.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι ψαράδες εργάζονταν στα ανοικτά των ακτών της πόλης της Γάζας.

*Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ

