Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς
Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων, από τους συνολικά 28 ομήρους που δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ
Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο οι IDF.
Η Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε αυτήν τη σορό, που θα παραδοθεί στους Ισραηλινούς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει:
«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, ένα φέρετρο με έναν νεκρό όμηρο έχει μεταφερθεί στην κατοχή του και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στη Γάζα. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».
Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων, από τους συνολικά 28 ομήρους που δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.