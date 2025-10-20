Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς

Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο οι IDF.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε αυτήν τη σορό, που θα παραδοθεί στους Ισραηλινούς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, ένα φέρετρο με έναν νεκρό όμηρο έχει μεταφερθεί στην κατοχή του και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) στη Γάζα. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων».

According to information provided by the Red Cross, a coffin of a deceased hostage has been transferred into its custody and is on the way to IDF troops in Gaza.



Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the hostages. — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2025

Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει παραδώσει τα λείψανα 12 ανθρώπων, από τους συνολικά 28 ομήρους που δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

