Γάζα: Ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις Τραμπ - Επανέρχεται σε ισχύ η εκεχειρία
Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την επανέναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα. «Το Ισραήλ δεν θέλει να προκαλέσει την κατάρρευση της εκεχειρίας. Είναι απλώς μια γραμμική εξίσωση μεταξύ παραβίασης και απάντησης, η οποία θα συνεχιστεί όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας στο Channel 12.

Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η περιοχή μεταξύ της Κίτρινης Γραμμής, όπου ο στρατός έχει αποσυρθεί βάσει των όρων της τρέχουσας εκεχειρίας, και των αιγυπτιακών συνόρων αποτελεί «καυτό σημείο πιθανής κλιμάκωσης».

«Φαινομενικά βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, αλλά (οι υπόγειες σήραγγες που εξακολουθούν να λειτουργούν) φιλοξενούν τρομοκράτες της Χαμάς που προσπαθούν να επιτεθούν στις ισραηλινές δυνάμεις υπό την κάλυψη της εκεχειρίας, ακόμη και χωρίς ρητές εντολές από τους διοικητές τους», πρόσθεσε.

Αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων: «Ο στρατός είναι έτοιμος για οποιοδήποτε σενάριο»

Ο Αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη Ράφα σήμερα το πρωί, η οποία σκότωσε δύο στρατιώτες, αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς».

«Οι ισραηλινές δυνάμεις υποχρεούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή. Είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμαζόμαστε για οποιοδήποτε σενάριο», δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης του στρατιωτικού γραμματέα του προέδρου. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

«Η παροχή βοήθειας στη Γάζα θα συνεχιστεί μετά τις επιδρομές»

Λίγο μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος των περασμάτων της Γάζας και την αναστολή των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας «μέχρι νεωτέρας», μια ισραηλινή πολιτική πηγή δήλωσε στο Ynet ότι «η κυκλοφορία των φορτηγών θα ξαναρχίσει μόλις σταματήσουν οι βομβαρδισμοί».

Σύμφωνα με την πηγή, η μεταφορά βοήθειας διακόπηκε «λόγω των μαζικών βομβαρδισμών και των δεκάδων θανάτων της Χαμάς» και όχι ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Σύμφωνα με την πηγή, «το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά μόνο όταν δούμε τη Χαμάς να συνεχίζει να επιστρέφει τους νεκρούς ομήρους με λογικό ρυθμό».

Ο Μπεν Γβιρ επιτίθεται στον Νετανιάχου: «Είναι ντροπή να επαναληφθεί η βοήθεια»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επέκρινε την απόφαση επανέναρξης των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μετά από αμερικανικές πιέσεις, λίγο μετά την ανακοίνωση της αναστολής και του κλεισίματος των περασμάτων.

«Μια επαίσχυντη υποχώρηση από το Γραφείο του Πρωθυπουργού», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ. «Όλα αυτά σε μια ημέρα που η Χαμάς σκότωσε δύο στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού και συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία και να αρνείται να παραδώσει όλους τους πεσόντες στρατιώτες μας. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την ιδέα και να επιστρέψουμε σε έντονες μάχες».

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απάντησαν νωρίτερα την Κυριακή σε μια φερόμενη επίθεση στις επίγειες δυνάμεις τους από «τρομοκράτες πράκτορες». Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη συνέχεια, αργά το απόγευμα, οι IDF ανακοίνωσε ότι διεξήγαγαν νέες επιδρομές στη νότια Γάζα εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους , η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο Νετανιάχου διέταξε το κλείσιμο όλων των περασμάτων στη Λωρίδα της Γάζας και τη διακοπή της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

