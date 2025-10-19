Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο IDF πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών επιδρομών στη Ράφα και σε άλλες περιοχές του νότιου τμήματος της Γάζας, έπειτα από «ανταλλαγή πυρών» με μέλη της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία για την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας Israel Katz και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς εξαπολύουν αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον στρατό, την Παρασκευή, αρκετοί τρομοκράτες εξήλθαν από τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αργά το Σάββατο (18/10) στην Ουάσινγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έλαβε «αξιόπιστες αναφορές που υποδεικνύουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας».

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

«Σε περίπτωση που η Χαμάς προχωρήσει σε αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

