Ισραήλ - Νετανιάχου: «Θα θέσω ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 2026»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου 2026 και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τις κερδίσει.

Μιλώντας σε πρόγραμμα του Channel 14, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία.

«Ναι», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένει να κερδίσει, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απάντησε «Ναι».

Ως ηγέτης του Λικούντ, του μεγαλύτερου δεξιού κόμματος του Ισραήλ, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη θητεία ως αρχηγός κυβέρνησης στο Ισραήλ: πάνω από 18 χρόνια συνολικά —με διακοπές— από το 1996.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς - ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό - τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε.