Ισραήλ: Παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων - Μεταφέρονται για ταυτοποίηση
Την ανακοίνωση έκανε σε δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε και επισήμως ότι παρέλαβε τις σορούς δύο ακόμη ομήρων που παραδόθηκαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.
«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τις σορούς δύο ομήρων» που επιστράφηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Γάζα, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Οι σοροί θα μεταφερθούν σε ιατρικό κέντρο ανάλυσης στο Ισραήλ για ταυτοποίηση, πρόσθεσε.
