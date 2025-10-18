Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε σορό από τον Ερυθρό Σταυρό - Πάει για ιατροδικαστικές εξετάσεις

Ένας μαχητής της Χαμάς φρουρεί καθώς οχήματα του Ερυθρού Σταυρού (δεν απεικονίζονται) μεταφέρουν τις σορούς των ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα μετά τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αφού παραδόθηκαν από μαχητές της Χαμάς στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στην πόλη της Γάζας, 15 Οκτωβρίου 2025.

Νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό, τη σορό ενός ομήρου της Χαμάς από την Γάζα.

? The coffin of the deceased hostage, escorted by IDF troops, crossed the border into the State of Israel a short while ago and is on its way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2025

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

