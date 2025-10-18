Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε σορό από τον Ερυθρό Σταυρό - Πάει για ιατροδικαστικές εξετάσεις
Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης
Νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό, τη σορό ενός ομήρου της Χαμάς από την Γάζα.
Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.
