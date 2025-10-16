Γάζα: 30 σορούς Παλαιστινίων επέστρεψε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές αρχές έχουν επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας συνολικά 120 νεκρούς Παλαιστίνιους

Newsbomb

Γάζα: 30 σορούς Παλαιστινίων επέστρεψε το Ισραήλ

Εικόνα της καταστροφής σε γειτονιά της πόλης της Γάζας στις 16 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ επέστρεψε την Πέμπτη (16/10) τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 120 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει. Χθες βράδυ, η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς στο Ισραήλ και δήλωσε ότι έχει ανακτήσει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Ζαχαροπλάστης θα συμμετάσχει σε παγκόσμιο διαγωνισμό για το παγωτό που φτιάχνει

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νεκρός ο επικεφαλής του στρατού των Χούθι - Σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του»

16:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Χρηματοδότηση 50,8 εκατ. ευρώ προς τις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

16:53LIFESTYLE

Νέα σεζόν για τη «Μηχανή του Χρόνου» στην COSMOTE TV

16:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Ο Μερτς ζητά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Θέρμη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ροκ τραγούδι για τον... Κιμ Γιονγκ Ουν ερμήνευσε Ρώσος τραγουδιστής - Βίντεο

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Δευτερολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Εσείς τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε Go back;», είπε στον Ανδρουλάκη

16:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 43χρονη μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της

16:30ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL

16:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Καραμανλής, η θεσμικότητα και τα ταχύτατα αντανακλαστικά των….  Τρόλ!

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του «29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας» - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 30 σορούς Παλαιστινίων επέστρεψε το Ισραήλ

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις -Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

16:03LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της «Victoria's Secret» και ήταν εκθαμβωτική

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς σε φουλ ρυθμούς - Ποιοι παραμένουν εκτός ενόψει Άρη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ζητούν οι συνταξιούχοι

15:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»

15:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στρατιωτικός δορυφόρος που εκτοξεύτηκε το 1969, έχει μετακινηθεί μυστηριωδώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Δευτερολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Εσείς τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε Go back;», είπε στον Ανδρουλάκη

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 43χρονη μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

15:35LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ