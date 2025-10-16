Nετανιάχου: «Όσοι απειλούν το Ισραήλ, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα- Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους»

Το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου στη Γάζα, επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου

O Μπενιαμίν Νετανιάχου
Το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει συνεχίζονταν τον πόλεμο στη Γάζα, επιβεβαίωσε σήμερα (16/10) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μιλώντας μετά την ομιλία του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην τελετή μνήμης στην Ιερουσαλήμ για τα δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, είπε ότι όσοι απειλούν το Ισραήλ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα» και πρόσθεσε ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Όποιος μας πιέσει ξέρει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην τελετή, ο πρόεδρος Χέρτζογκ ευχαρίστησε νωρίτερα τους στρατιώτες, αποκαλώντας τους «πολεμιστές θάρρους που δεν δίστασαν όταν κλήθηκαν να σώσουν το κράτος του Ισραήλ, να νικήσουν τον εχθρό και να φέρουν τους ομήρους στην πατρίδα τους».

«Χάρη στους γενναίους γιους και τις κόρες μας, χάρη στις οικογένειες που πένθησαν, χάρη στους τραυματίες που θυσίασαν τόσα πολλά - χάρη σε όλους αυτούς - είμαστε εδώ. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό», λέει.

Αναγνώρισε ότι «αυτό μπορεί να μην είναι ακόμα το τέλος» του πολέμου, αλλά προσθέτει ότι «ελπίζουμε ότι πλησιάζουμε σε αυτό». Στη συνέχεια, ζήτησε την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων. Η Χαμάς έχει απελευθερώσει και τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους, αλλά πρέπει ακόμη να επιστρέψει τις σορούς 19 από τους 28 νεκρούς ομήρους.

