Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο φέρετρα από τη Χαμάς

Ο Ερυθρός Σταυρός παραλαμβάνει τα πτώματα στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. 


Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε ότι παρέλαβεαργά το βράδυ του Σαββάτου δύο φέρετρα, τα οποία φέρεται να περιέχουν τα πτώματα των δύο δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στις δυνάμεις του ισραηλινού μέσα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν ταυτοποίησε τους ομήρους των οποίων τα πτώματα παρέδωσε απόψε.

Έχουν πλέον επιστραφεί 20 ζωντανοί όμηροι και 12 νεκροί, ενώ 16 πτώματα εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Μόλις επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα θα ανέλθει επίσημα σε 16.

Η μεταφορά αποτελεί μέρος της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σε κοινή δήλωση, ο IDF και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet επιβεβαίωσαν ότι είχαν ενημερωθεί για τη μεταφορά. «Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είναι υποχρεωμένη να τους επιστρέψει όλους.

Μεταξύ των 18 των οποίων τα λείψανα εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα είναι ο συνταγματάρχης Ασάφ Χαμάμι, ο λοχαγός Όμερ Νιούτρα, ο υπολοχαγός Χαντάρ Γκόλντιν, ο επιλοχίας Ιτάι Τσεν, ο λοχίας Ραν Γβίλι, ο λοχίας Οζ Ντάνιελ, ο Μένι Γκοντάρ, ο Άρι Ζαλμανόβιτς, ο Ταλ Χαϊμί, ο Ταμίρ Αντάρ, ο Ντρορ Ορ, Ronen Engel, Sahar Baruch, Amiram Cooper, Lior Rudaeff και οι αλλοδαποί: οι Ταϊλανδοί πολίτες Sontia Ok'Krasarb και Sudthisak Rinthalak και ο Joshua Loitu Mollel από την Τανζανία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για την ανακοίνωση, λέγοντας ότι δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη ότι θα επιστραφούν επιπλέον λείψανα το Σάββατο.

Νωρίτερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε το πέρασμα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το γραφείο του δήλωσε ότι η απόφαση θα επανεξεταστεί με βάση τον τρόπο με τον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την επιστροφή των νεκρών και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων.

Νωρίτερα το Σάββατο, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων επιβεβαίωσε ότι ένα από τα σώματα που επιστράφηκαν είχε ταυτοποιηθεί ως του Ελιγιάου «Τσόρτσιλ» Μαργαλίτ, ενός πολίτη που είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ευχαρίστησε τον ισραηλινό λαό και το φόρουμ για την υποστήριξή τους: «Υποσχόμαστε να μην σταματήσουμε και να μην ησυχάσουμε μέχρι να ταφεί στο Ισραήλ και ο τελευταίος όμηρος».



