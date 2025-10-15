Ισραήλ: Σοκάρουν οι μαρτυρίες των ομήρων - «Του πρόσφεραν περισσότερο φαγητό αν ασπαζόταν το Ισλάμ»

Όλοι οι εν ζωή όμηροι επέστρεψαν στο Ισραήλ την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025.

Ο απελευθερωμένος Ισραηλινός όμηρος Ρομ Μπρασλάβσκι, ο οποίος ελευθερώθηκε τη Δευτέρα (13/10) έπειτα από 730 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, βασανίστηκε και υποβλήθηκε σε λιμοκτονία κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, ενώ οι απαγωγείς του του πρόσφεραν επιπλέον τροφή σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να ασπαστεί το Ισλάμ, σύμφωνα με την μητέρα του, Τάμι.

«Ο Ρομ μου είπε ότι μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου τον κακομεταχειρίζονταν περισσότερο», αποκάλυψε στην κρατική τηλεόραση Kan. «Αρκετές φορές την ημέρα, τον χτυπούσαν με μαστίγιο και με πράγματα που δεν θα αναφέρω καν. Το δέχτηκε».

Ο πρώην όμηρος Ρομ Μπρασλάβσκι επανενώθηκε με την οικογένειά του στις 13 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. IDF μέσω Reuters

«Μου είπε: "Μαμά, πάντα ήξερα ότι θα τελειώσει"».

Ο 21χρονος Μπρασλάβσκι εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας όταν αιχμαλωτίστηκε από τρομοκράτες της Χάμας στο φεστιβάλ μουσικής Supernova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είναι σημαντικό για αυτόν να διατηρήσει την εβραϊκή του ταυτότητα, επειδή του ζήτησαν να προσηλυτιστεί στο Ισλάμ», λέει η Τάμι. «Προσπάθησαν να τον δελεάσουν με φαγητό και μικρά δώρα. Δεν έσπασε και δεν το έκανε».

Σε κάποιο σημείο, αφού του έδιναν μόνο μισή πίτα το βράδυ κάθε ημέρα και ζούσε με χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια, ο Μπρασλάβσκι αποφάσισε να δράσει και κατάφερε να βάλει φωτιά στη στολή ενός τρομοκράτη και σε ένα βιβλίο, χρησιμοποιώντας τη φλόγα για να μαγειρέψει λίγα μακαρόνια, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο καπνός τράβηξε την προσοχή άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά, αλλά ο απαγωγέας του τον μετέφερε σε μια ελαφρώς καλύτερη τοποθεσία πριν προλάβει να τον βρει κανείς, λέει η Τάμι.

Ο Μπρασλάβσκι αποκάλυψε στη μητέρα του ότι είδε πτώματα δολοφονημένων ομήρων στη Γάζα λίγο πριν απελευθερωθεί.

*Με πληροφορίες από Times of Israel

